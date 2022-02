BBB22: Jade Picon aposta em look grifado de R$13 mil para o 'Jogo da Discórdia'

A influenciadora Jade Picon deu o que falar com o look grifado usado no programa ao vivo na última segunda-feira, 31

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 07h59

Na última segunda-feira, 31, rolou o segundo 'Jogo da Discórdia' no BBB22, e o look da influenciadora Jade Picon (20) deu o que falar na web.

A influenciadora que é sempre ligada na moda, apostou em um look avaliado em R$ 12.757,00 e surpreendeu os espectadores.

O look de Jade contou com um body estilo tie dye no valor de R$ 59,90. E ficou esgotado no site de vendas após o programa ao vivo nesta segunda-feira, 31.

Por outro lado, o short usado pela influenciadora é de couro e da grife Saint Laurent, custa aproximadamente R$ 12,697,00 convertendo em reais.

A sister está arrasando com a escolha dos looks e deu o que falar com o outfit escolhido para a festa do líder na última quarta-feira, 26.

Recentemente, Jade também mostrou que é possível montar um look baratinho e estiloso. A influenciadora visitou o Brás, em São Paulo, pechinchou e comprou um outfit de R$100.

E o Jogo da Discórdia foi pra lá de quente, os brothers Arthur Aguiar (32) e Rodrigo Mussi (36) discutiram e os demais trocaram farpas durante a dinâmica.

Jade Picon aposta em look grifado de R$ 13 mil para o 'Jogo da Discórdia':

#LooksdaJade - O body que a Jade Picon está usando hoje é uma parceria da artista 'Pamela Madlangbayan' com a 'SHEIN' e custa R$55,90 #JadePicon#BBB22 🌪 pic.twitter.com/0M3DNbIcBj — Acervo de Looks da Jade Picon 🌪 (@looksdaJade) February 1, 2022

#LooksdaJade - Completando o look, o shorts de couro que a Jade Picon usou hoje é da 'Saint Laurent' e custa R$12.697,00 #JadePicon#BBB22 🌪 pic.twitter.com/mbfyKKR5wo — Acervo de Looks da Jade Picon 🌪 (@looksdaJade) February 1, 2022