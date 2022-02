No Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar e Rodrigo discutem: ''Não confiável''

Arthur Aguiar classificou Rodrigo como "não confiável" no Jogo da Discórdia e brothers discutiram

O segundo Jogo da Discórdia do BBB22 nesta segunda-feira, 31, rolou resultou em uma discussão entre Arthur Aguiar (32) e Rodrigo Mussi (36).

O desentendimento começou quando o amado de Maíra Cardi (38) classificou o emparedado pelo líder Tiago Abravanel (34) como "não confiável".

"É uma pena que só posso colocá-lo em uma coisa. Quando cheguei, você tava com a cara de enterro achando que ia para o Paredão e fui para você falando que meu voto você não ia ter. Em relação ao que você falou, de não ter ido conversar com você, tentei ir algumas vezes. Não tem problema você jogar, o que não pode é impor", opinou Arthur.

"Se você perguntar para eles, eles não falaram que eu quis impor", tentou se defender Rodrigo que vem tentando articular no jogo.

"É minha vez de falar ou você vai falar?", disparou o ator. "Quando alguém fala algo que você não concorda, vira seu inimigo", completou Arthur.

Bandeira branca após Jogo da Discórdia

Após discutirem no ao vivo, Arthur Aguiar e Rodrigo Mussi fizeram as pazes. "O que me magoou foi você ter levantado e ter ido embora. E no dia seguinte, você me deu uma carinha de cobra", disse o ator.

Rodrigo Mussi negou que tivesse mandado o emoji de cobra para o integrante do camarote naquele dia.

