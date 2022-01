BBB22: Jade Picon aposta em look de R$990,00 na primeira festa do líder

Jade Picon usa regata de crochê com paetês na festa do líder Douglas no BBB

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 12h38

Jade Picon usa look de 990 reais em festa do BBB - Reprodução/ Instagram | Divulgação/ TV Globo