BBB 24: Yasmin e Wanessa são alvo de críticas ao tentarem tirar Davi de quarto

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo recebem comentários dentro e fora do BBB 24 após movimentação para tirar Davi de quarto

Na madrugada desta sexta-feira, 23, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo causaram alvoroço no Big Brother Brasil 24. É que as sisters não querem mais dormir no mesmo quarto que Davi, e por isso, traçaram alguns planos para trocar a acomodação do brother, mas a movimentação recebeu críticas dentro e fora do reality show da Globo.

Em conversa com participantes de outros quartos, as famosas tentaram argumentar que não queriam dividir o mesmo quarto com um homem. Além disso, justificaram que o motorista estava dormindo no chão, enquanto os outros aposentos tinham camas disponíveis. Contudo, as explicações não foram aceitas pelos demais confinados.

Rodriguinho não quis receber seu rival declarado em seu quarto, enquanto Fernanda também argumentou que preferia que outra mulher dormisse ao seu lado. Wanessa então propôs mudar de quarto para não dormir no chão, mas Yasmin não aceitou: "Não, Wanessa, por favor. Vamos ficar no Magia. Magia é o nosso quarto, ele que tem que sair de lá”, disse.

"Ele não vai sair de lá", Wanessa respondeu. Yasmin argumentou que pediria para Isabelle deixar o quarto: "Então a Cunhã sai de lá. Eu vou conversar com ela, vou falar: 'olha só, todo mundo aqui está com um problema pessoal com seu amigo, ninguém quer ele aqui", disse a modelo, que foi advertida por Rodriguinho: "Você vai acabar com a casa", o cantor opinou sobre a atitude.

Marcus, que acompanhou a movimentação, ficou revoltado com a atitude das sisters e saiu em defesa do motorista durante uma conversa com Isabelle: “É dignidade da pessoa ter uma cama. […] Por mais diferenças que você tenha com a pessoa, moradia e comida é uma coisa que não se discute”, o comissário de bordo repercutiu o comportamento das famosas.

Fora do reality, Wanessa e Yasmin também dividiram opiniões nas redes sociais: “Esse povo sabe que a casa não é deles?”, disse uma internauta. “Eu estou extremamente triste Não torço por ele, mas desliguei minha TV. Sem condições”, disse mais uma. “Surreal essa perseguição e menosprezo com Davi”, comentou outra. "Eu também não dormiria com meu inimigo", uma defendeu as sisters.

Wanessa Camargo chama brother de manipulador:

Ao lado de MC Bin Laden e Yasmin Brunet, a Wanessa Camargo, sem citar nomes, falou sobre manipulação de outro participante dentro do jogo, que é apontado como Davi. A filha de Zezé Di Camargo iniciou o assunto explicando os sinais que a fazem acreditar que um colega de confinamento se trata de uma pessoa manipuladora.

“Ficou muito claro pra mim, todas as coisas que eu aprendi na minha vida, sobre pessoas manipuladoras, esse menino tem. Todos os sinais, todos. Eu não queria colocar isso porque eu estava, internamente ainda, olhando, observando, porque é, pra mim, uma coisa muito séria, colocar isso em alguém”, disse a cantora, que listou os comportamentos do rival.