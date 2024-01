BBB 24: Wanessa Camargo chama brother de manipulador: 'Todos os sinais'

Em conversa com os brothers no BBB 24, a cantora Wanessa Camargo acusou um rival de 'manipulação' e 'vitimismo' dentro do jogo

Após realizarem mais uma prova do líder no BBB 24, da Globo, alguns brothers se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país para conversar. Ao lado de MC Bin Laden e Yasmin Brunet, a Wanessa Camargo, sem citar nomes, falou sobre manipulação de outro participante dentro do jogo.

A filha de Zezé Di Camargo iniciou o assunto explicando os sinais que a fazem acreditar que um colega de confinamento se trata de uma pessoa manipuladora. Ela, então, explica que manipuladores costumam se fazer de vítimas. "Exatamente o que ele fez na sala com o Nizam, vai pra cima, e usando isso como uma coisa de justiça. Mente. Faz vitimismo, 'o coitado'", disse.

E continuou: "Para quem está na sua armadilha, é muito difícil olhar. Eu estava tremendo aqui, porque no dia que ele gritou pela segunda vez, eu comecei a despertar. Eu senti na hora coisas que já senti na minha vida, entende?", explicou a artista. Bin Laden, por sua vez, concordou com o ponto de vista da amiga.

Na sequência, ainda sem mencionar nomes, Wanessa Camargo revelou que se sentiu acuada durante o ocorrido citado anteriormente. "Ficou muito claro pra mim, todas as coisas que eu aprendi na minha vida, sobre pessoas manipuladoras, esse menino tem. Todos os sinais, todos. Eu não queria colocar isso porque eu estava, internamente ainda, olhando, observando, porque é, pra mim, uma coisa muito séria, colocar isso em alguém, sendo que eu conheci uma pessoa há duas semanas", concluiu a sister.

Wanessa Camargo volta a descrever Davi como um homem abusivo, abordando o tema de maneira irresponsável e sem considerar as consequências de suas palavras, o que pode prejudicar outras pessoas com tamanhas inverdades.

pic.twitter.com/Mw5dsBggRw — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 26, 2024

Apesar da cantora não ter citado nomes, internautas acreditam que Wanessa se referiu a Davi, com quem possui alguns conflitos na casa. Nas redes sociais, a equipe do motorista de aplicativo se pronunciou a respeito do assunto.

"Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune!", escreveram no perfil oficial do brother.

Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 26, 2024

Bin Laden surpreende com escolha de brothers para Na Mira do Líder

Após vencer a Prova do Líder desta semana, MC Bin Laden definiu o VIP e indicou 4 pessoas para o Na Mira do Líder nesta quinta-feira, 25, no Big Brother Brasil 24.

Primeiro, ele escolheu Lucas Henrique, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele para o seu VIP. O funkeiro escolheu alguns aliados e algumas pessoas que estavam há muito tempo na Xepa.

Em seguida, o cantor precisou indicar 4 pessoas para usarem a pulseira do Na Mira do Líder. No domingo, ele precisará, obrigatoriamente, indicar uma delas ao paredão. Bin escolheu Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho.