BBB 24: Yasmin e Wanessa jogam a real sobre visita de Deborah Secco: ‘Caos’

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo compartilham suas opiniões sobre a visita tumultuada de Deborah Secco após um dia cheio de polêmicas no BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 29, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo refletiram sobre o dia tumultuado com brigas, confusões, estalecadas e festa no Big Brother Brasil 24. As famosas lembraram que receberam uma visita ilustre na casa e, de maneira sincera, opinaram sobre a recepção de Deborah Secco em meio ao caos do confinamento.

Enquanto discutiam os detalhes do barraco que ocorreu no início da noite, Wanessa lembrou apesar das brigas, o dia não foi totalmente ruim. A cantora acredita que a presença da atriz famosa conseguiu trazer um pouco de felicidade aos confinados do reality show da Globo: “Pelo menos alguma coisa alegre", disse Camargo.

Yasmin acrescentou que a artista marcou presença no dia errado, já que a tensão estava no auge no momento em que ela chegou: "E a Deborah veio bem no dia do caos, não é?", ela opinou. Logo as famosas já mudaram de assunto e começaram a refletir novamente sobre as brigas: "Nossa, estou com tanto bode, Wanessa. É muito soberba a garota", a loira detonou Alane.

No entanto, Wanessa expôs suas percepções sobre o ocorrido, afirmando que esse é o reality show de verdade: “Esse jogo é genial por isso, eu sou fã desse programa, só que viver é difícil. Olha o que a gente tem que lidar. A gente está aqui, tem que conviver, o programa tem 48 dias ainda, amiga”, disse a artista confiante após o dia tumultuado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Vale lembrar que Yasmin e Wanessa não foram as únicas convidadas a opinar com sinceridade sobre a presença ilustre na casa. Quando as sisters encontram Deborah andando pela casa ficaram completamente chocada. No entanto, Davi, que apareceu logo atrás das colegas nas imagens, não se impressionou e deu meia volta.

Enquanto as aliadas apresentavam o reality para a atriz, ele retornou tranquilamente para o quarto. Depois que ela finalizou sua breve estadia no confinamento, o baiano explicou que não a conhecia e pensou que fosse uma intercambista do reality: “Para mim, ela era uma participante estrangeira, de outro país, assim, então eu fiquei sem reação. É normal", disse.

Deborah Secco se pronuncia após não ser reconhecida por Davi:

Nesta quarta-feira, 28, Deborah Secco surpreendeu ao invadir o Big Brother Brasil 24. A atriz participou da gravação do quadro de Marcos Veras, que vai ao ar semanalmente, e chocou ao ficar dentro da residência após a liberação da entrada dos brothers na casa. Mas Davi não reconheceu a famosa e gerou polêmica nas redes sociais.

A revelação chocou os internautas, e um usuário quis saber se Deborah ficou incomodada com o fato do motorista do aplicativo dizer que não a conhecia. Sincera, a atriz opinou sobre a postura do motorista no BBB 24. Vale lembrar que a famosa já saiu em defesa do baiano algumas vezes nas redes sociais antes mesmo de participar do reality show.