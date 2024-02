Deborah Secco se pronuncia após não ser reconhecida por Davi, do BBB 24

A atriz Deborah Secco foi questionada por um seguidor sobre não ter sido reconhecida por Davi durante a invasão no BBB 24

Nesta quarta-feira, 28, Deborah Secco surpreendeu ao invadir o Big Btother Brasil 24. A atriz participou da gravação do quadro de Marcos Veras, que vai ao ar semanalmente, e chocou ao ficar dentro da residência após a liberação da entrada dos brothers na casa.

Depois que ela foi embora, Davi confessou que não conhecia a atriz e chegou a pensar que ela fosse uma nova intercambista do reality: "Para mim, ela era uma participante estrangeira, de outro país, assim, então eu fiquei sem reação. É normal", explicou o baiano para alguns colegas de confinamento.

A revelação chocou os internautas, e um usuário quis saber se Deborah ficou incomodada com o fato do motorista de aplicativo dizer que não a conhecia. "Você se incomoda do Davi falar que não te conhecia? Sinceramente…", escreveu um fã. A artista logo respondeu: "Não me incomodo nenhum pouco. Não é porque sou famosa que as pessoas são obrigadas a me conhecer… tá tudo bem rs", garantiu.

Deborah Secco fala sobre Davi não conhecê-la - Reprodução/X

Davi define alvos caso seja Líder

Davi decidiu quem serão seus alvos caso ele vença a Prova do Líder, disputada na quinta-feira, 29, no Big Brother Brasil 24, além de revelar quem indicaria direto para o paredão. Na manhã desta quarta-feira, 28, o baiano foi para academia movimentar o Painel Tático e colocou os avatares de Isabelle, Beatriz, Alane e Matteus ao lado de seu avatar.

Em cima, ele colocou MC Bin Laden, Lucas Henrique, Michel, Wanessa, Yasmin e Fernanda, junto com uma espada e um emoji de veneno. "Se eu for Líder eu coloco a pulseira no Bin", afirmou. "A minha mira aqui", diz ele, movimentando os avatares de Bin, Lucas, Fernanda e Wanessa. "Os quatro na mira", concluiu.