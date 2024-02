BBB 24: Yasmin desiste de plano após bronca da produção: "Esquece tudo!"

Yasmin foi chamada no confessionário e voltou atrás com seu plano de punições

Após tomar uma série de punições nesta quarta-feira, 28, Yasmin foi chamada no confessionário e desistiu de seu plano de levar a casa inteira para o 'Tá Com Nada'.

Na área externa, Lucas, Pitel, Leidy Elin, MC Bin Laden e Michel estavam conversando quando a modelo voltou do confessionário e se juntou aos brothers. "Ela vem para cá", comentou Pitel. "Se ela vier atacada, já sabe", disse Leidy.

Assim que a loira chegou ao local, a alagoana perguntou: "Por que está com essa cara tão lisa?". "Esquece tudo", respondeu Yasmin. "Não falei?", reagiu a trancista.

Pitel deu risada e acrescentou: "Plano cancelado, Brasil". "Plano cancelado", repetiu a modelo. Os brothers tentaram questionar sobre. "Esquece. Foi nada", disse ela desconversando. Logo em seguida, completou baixinho: "Saco!".

"Tu tomou quantas estalecas hoje? Umas 20, não foi? No total", perguntou a assistente social. "Foi por causa da quantidade de estalecada no dia?", insistiu Pitel. "Não, gente é porque naturalmente dá mais ênfase no jogo do que a gente estar forçando algo", opinou Michel.

"Não, é porque é regra do programa! Tipo é regra!", finalizou Yasmin.