BBB 24: Wanessa e Fernanda detonam comportamento de Davi: ‘Sociopata’

Wanessa e Fernanda criticam postura e fazem duros comentários sobre comportamento de Davi durante uma das brigas no BBB 24

A noite do último domingo, 28, rendeu algumas discussões e leituras de jogo entre os confinados no BigBrother Brasil 24. Wanessa e Fernanda não ficaram caladas e fizeram uma 'análise' pesada ao observar o comportamento de Davi durante uma das brigas na casa. As sisters não economizaram nas críticas e chegaram ao ponto de rotular as atitudes do colega como características de um 'sociopata'.

Tudo começou quando Isabelle e Bin Laden protagonizaram uma discussão intensa na área externa após a formação do paredão. Davi, que é um dos aliados da manaura, preferiu não se envolver e ficou apenas assistindo a briga sentado enquanto tomava seu chá. Mas a atitude do motorista não foi bem vista por algumas das sisters.

Quando a discussão terminou, Wanessa se sentou para conversar com seus aliados e contou que ficou de olho no comportamento do brother durante toda a briga. Foi então que ela começou a criticar a postura do motorista: "O que acontece com o Davi? A forma que ele traz as coisas para ela. Ela não vai enxergar que é manipulada", disse sobre Isabelle.

Rodriguinho perguntou sobre uma possível manipulação do brother: “Você acha que ele é inteligente desse jeito?", disse o cantor. Wanessa negou e deu a entender que o brother possui um ‘traço’: “Não é nem inteligente. Existe um traço que não quero falar aqui, porque não sou psicóloga. Quando sair vou falar com você na internet para você ver todos os traços”, ela disparou.

Apesar de não detalhar o assunto, Wanessa contou que considera o comportamento do brother ‘frio’: “Fiquei vendo ele, tomando tranquilamente, friamente, o seu chá”, a cantora apontou e Fernanda entrou na conversa para opinar: "Meio sociopata isso, né? Ele deu uma 'facadinha' nas costas dela", ela completou a fala da celebridade.

Por fim, Wanessa terminou sua leitura de jogo afirmando que o motorista estaria mentindo para a manauara: "Pessoas como ele não fazem sentido o embate, porque mente", afirmou a cantora. Yasmin Brunet também apareceu para criticar: "Eles são os pobres coitados que estão sendo injustiçados, são os pobres coitados, todo mundo tá sendo escr*to", disse a modelo.

WC diagnosticando Davi pq ele ficou tomando chá durante a briga

Dizendo que nem prestou atenção na briga pq queria ficar vendo o olhar dele

“Meio sociopata” completa Fernanda #bbb24



pic.twitter.com/prrWL44kX6 — Bic Müller  (@bicmuller) January 29, 2024

O que aconteceu entre MC Bin Laden e Isabelle?

Davi recebeu duros comentários por seu comportamento durante uma briga no BBB 24. É que Isabelle, uma das aliadas do motorista enfrentou uma intensa discussão acalorada com MC Bin Laden na área externa da casa na madrugada desta segunda-feira, 29. A confusão foi desencadeada por que a manauara decidiu votar em Lucas, colega do funkeiro no reality.

O cantor, que descobriu o voto usando seu poder de ‘dedo-duro’ como líder da semana, icou incomodado com a decisão de Isabelle de indicar seu amigo para a berlinda, mesmo considerando que o capoeirista se manteve longe do paredão e que ele indicou a sister para disputar sua vaga na casa. Por isso, eles lavaram roupa suja e trocaram acusações.