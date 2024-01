BBB 24: Vinicius revela vontade de bater em brother: ‘Ninguém grita comigo’

O atleta Vinicius surpreende ao fazer comentário sobre vontade de bater em brother na casa do BBB 24

O clima ficou tenso na casa do BBB 24, da Globo, após o Jogo Sincerão na noite de segunda-feira, 22. Durante a madrugada, os brothers conversaram e Vinicius fez uma declaração inusitada sobre um dos participantes. O atleta contou que tem vontade de bater em Davi.

“Vontade de socar um porradão na cara dele, mano”, disse ele enquanto estava com seus amigos no jardim da casa. Porém, Bin Laden pediu para Vinicius não falar desse jeito.

Mesmo assim, ele explicou o motivo para ter essa vontade. “Mas dá vontade. Ninguém, nem minha mãe, grita comigo daquele jeito”, afirmou.

Antes disso, Rodriguinho também demonstrou inimizade contra Davi. No quarto do líder, ele comentou sobre a possibilidade de agredir o brother no confinamento.

“Eu vou bater nele. Eu vou. Estou falando sério. Eu vou sair por expulsão e não tem problema nenhum”, afirmou ele, e completou: “Negão, se ele viesse falar comigo na hora que eu entrei, ele ia levar um boxe! Eu já entrei com a mão fechada. Se ele vem, é um só”.

Isabelle fala sobre Vinicius

Após o sorteio do Cine BBB desta segunda-feira, 22, os brothers cogitam possibilidades de casais na casa. Durante a conversa, MC Bin Laden sugere que Isabelle e Vinicius podem viver um affair no jogo. A sister abre o jogo sobre o assunto, depois de investidas do atleta.

O papo começa quando Leidy Elin comenta sobre a sessão de cinema. "Semana que vem sou eu", diz ela. "Você e o Juninho", responde um brother. "Você é um palhaço, deixa todo mundo sem graça", rebate a sister. Sobre essa dupla, Fernanda admite: "Eu apoio, hein". Isabelle concorda. "Todos nós apoiamos", comentou. "Qual o rolê? Eu perdi", questiona Wanessa. "Ela dar uns pegas no Juninho", conta a modelo.

É quando MC Bin Laden fala sobre Isabelle e Vinicius. "Cunicius eu também apoio", fala o funkeiro juntando o nome dos participantes. Mas a cunhã-poranga nega. "Não existe Cunicius", respondeu ela. "Porque você não quer", argumenta Fernanda. "Uma grande lenda pairou sobre a aldeia", continua a amazonense. Wanessa pergunta se Isabelle está solteira. A sister enfatiza sua resposta e conta: "Super".

Mas Vinícius não perde a oportunidade de dar uma paquerada na sister, nesta tarde em conversa na cozinha o atleta paralímpico fala que colocou uma sunga vermelha para chamar atenção e, dessa forma, conseguir um beijo da sister.

A dançarina brinca e diz que comeria até moela, enquanto o brother falar de comer banana. "Para ganhar o seu beijo vale a pena", diz Vinicius, que continua e diz que está tentando dar uma nora para a mãe, mas está difícil. "É, o Vinicius perdeu a linha agora", afirma Isabelle.

"Soltaram o monstro da jaula. Botei até a minha sunga vermelha para ver se elas reparam no caprichoso que eu sou. Só queria estar garantido no beijo dela", afirma o atleta paralímpico.