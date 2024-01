BBB24: Isabelle fala sobre a possibilidade fazer casal com Vinicius

'Não existe', Isabelle fala sobre fazer casal com Vinicius após brothers sugerirem casais no BBB 24 nesta segunda-feira, 22

Após o sorteio do Cine BBB desta segunda-feira, 22, os brothers cogitam possibilidades de casais na casa. Durante a conversa, MC Bin Laden sugere que Isabelle e Vinicius podem viver um affair no jogo. A sister abre o jogo sobre o assunto, depois de investidas do atleta.

O papo começa quando Leidy Elin comenta sobre a sessão de cinema. "Semana que vem sou eu", diz ela. "Você e o Juninho", responde um brother. "Você é um palhaço, deixa todo mundo sem graça", rebate a sister. Sobre essa dupla, Fernanda admite: "Eu apoio, hein". Isabelle concorda. "Todos nós apoiamos", comentou. "Qual o rolê? Eu perdi", questiona Wanessa. "Ela dar uns pegas no Juninho", conta a modelo.

É quando MC Bin Laden fala sobre Isabelle e Vinicius. "Cunicius eu também apoio", fala o funkeiro juntando o nome dos participantes. Mas a cunhã-poranga nega. "Não existe Cunicius", respondeu ela. "Porque você não quer", argumenta Fernanda. "Uma grande lenda pairou sobre a aldeia", continua a amazonense. Wanessa pergunta se Isabelle está solteira. A sister enfatiza sua resposta e conta: "Super".

Mas Vinícius não perde a oportunidade de dar uma paquerada na sister, nesta tarde em conversa na cozinha o atleta paralímpico fala que colocou uma sunga vermelha para chamar atenção e, dessa forma, conseguir um beijo da sister.

A dançarina brinca e diz que comeria até moela, enquanto o brother falar de comer banana. "Para ganhar o seu beijo vale a pena", diz Vinicius, que continua e diz que está tentando dar uma nora para a mãe, mas está difícil. "É, o Vinicius perdeu a linha agora", afirma Isabelle.

"Soltaram o monstro da jaula. Botei até a minha sunga vermelha para ver se elas reparam no caprichoso que eu sou. Só queria estar garantido no beijo dela", afirma o atleta paralímpico.

Equipe de Isabelle surpreende com posicionamento no paredão

A equipe de Isabelle Nogueira decidiu se posicionar no paredão quíntuplo que deve eliminar mais um participante nesta terça-feira, 23, no Big Brother Brasil 24. Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi estão disputando o quinto paredão do reality da Globo. Nas redes sociais da cunhã-poranga, sua equipe surpreendeu ao publicar um texto dizendo ser 'Fora Vinicius', brother com quem a dançarina flerta na casa.