BBB 24: Vanessa Lopes conversa com Nizam após 'fofoca do espelho'

No quarto do BBB 24, a influenciadora digital Vanessa Lopes conversou com Nizam após ficar sabendo que o brother falou sobre ela

No Quarto Fada, Vanessa Lopes decidiu conversar com Nizam sobre os últimos acontecimentos na casa do BBB 24. Os dois acabaram se desentendendo após rolar algumas fofocas na casa.

"Eu vou te explicar o que aconteceu porque chegou mais coisa em mim. É aquele lance, eu nunca vou saber o que é real ou não", desabafou a influenciadora digital. "Está tudo gravado", respondeu o brother, que completou: "É por isso que eu falei que tinha mais gente no quarto, que são pessoas...O Rodriguinho nem pode mentir aqui dentro, ele tem uma carreira de 35 anos a zelar."

O rapaz seguiu falando: "O Rodriguinho veio falar para mim: 'Nizam, se você for falar com a Vanessa, você vai dar conotação negativa que não teve'. Você entendeu?", questionou ele. Vanessa então comenta: "Tem certas coisas que pegam muito nas pessoas. Já tem telefone sem fio que eu estou escutando que machucam muito certas pessoas e que pegam muito no ponto fraco da pessoa."

Depois, Nizam falou sobre a 'fofoca do espelho'. "O que eu falei não foi uma coisa negativa. Não tinha motivo pra falar na sua cara se era uma coisa positiva. Tinha mais gente, tava Pìzane e Rodriguinho, você confia nessas pessoas. Pode perguntar pra Yasmin também. Foi uma coisa tão besta", começou.

"Foi tipo você falar 'O Nizam tá sempre sem camiseta', eu só falei que a Vanessa é foda, que acho difícil o trabalho dela, falei 'Imagina o que a menina deve ter sofrido na pandemia por ter estourado. Qual o treino da Vanessa? Se olhar no espelho, dançar'. Não é isso? Seu trabalho é constantemente ficar de frente pro espelho, entende?".

A influencer relembra boatos que já ouviu na casa. "Já escutei que falaram da roupa da Yasmin, que a roupa dela incomodava. Ela veio desabafar e tanto que eu fiquei p*ta. Ela deu apagada e mudou de roupa. Eu tenho minhas roupas, também, minhas coisa e não tô usando. Eu não tava me forçando a nada, porque posso me forçar. (...) Também escutei o negócio da Pitel, do Gil do Vigor, de que ela quer ser engraçada forçada. Isso pega muito porque é o estereótipo do nordestino."

Vanessa também falou sobre a 'fofoca do espelho'. "Só me falaram 'Cuidado que tão falando do espelho' e eu fiquei pilhadona que as pessoas estão incomodadas por causa do espelho. Às vezes eu vejo uma briga, uma coisa através do espelho. Eu reparo muito as coisas. Eu pareço que não reparo, mas eu reparo tudo. Eu me ocupo pra não enxergar coisas. Tudo aqui cresce muito. Eu literalmente reparo muito, é meu trabalho. Reparo as movimentações, os sons, tudo. Não quero pegar um errinho da pessoa pra culpar ela, mas isso é um jogo. É estranho pra mim não olhar. Então me deixa meio doida esse negócio de reparar, às vezes eu queria não reparar", completou.

Entenda a treta

Um grande disse me disse tomou conta do BBB 24. Tudo começou durante uma conversa entre Rodriguinho e Nizam, no Quarto do Líder, sobre Vanessa Lopes. "Eu acho que ela tem os traumas dela mesmo. Vou te falar o que eu tenho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça", afirmou o líder. Nizam concordou: "Eu tô começando a ficar com preguiça."

O cantor seguiu: "Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia", acrescentou. O comentário feito por Nizam foi o que causou toda a confusão. "Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?".

A fofoca então se espalhou, isso porque Vinicius Rodrigues, que estava no Quarto do Líder, contou a conversa para MC Bin Laden. "Eu estou dando uma esplanada mesmo. Ontem, no quarto do Líder, o Nizam dizendo que vai colocar na reta dela. Falou que ela é muito novinha, que só fica se olhando no espelho", revelou.

O funkeiro saiu em defesa da influencer. "Vanessinha é mó coração, mano. É que ela não tem a maldade de jogo. Agora eu já tenho opção de voto, você e ela são a primeira opção de proteção aqui no jogo", afirmou ele.

Depois, Bin contou a conversa para Vanessa. "O Vini estava lá no quarto, aí ele pegou umas ideias que o Nizam votava em você... Mas não fala nada. Ele explicou que você estava na festa olhando para o espelho, só fica olhando pro espelho, conversa olhando pro espelho", expôs o funkeiro.