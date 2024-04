BBB 24: Top com cascas de laranja de Bia começa a ser vendido em lojas

Fora do BBB 24, customização de Bia faz sucesso e vai parar na vitrine de lojas do Brasil

Beatriz dividiu opiniões ao customizar um top com cascas de laranja na semana passada dentro do Big Brother Brasil 24. A vendedora cumpriu uma promessa e fez um look com as cascas da fruta, incluindo um sutiã tomara que caia, colar, brincos e pulseira.

Ela apareceu no ao vivo com a produção, mas recebeu um alerta de Tadeu Schmidt. No ao vivo, o apresentador deu uma chamada na sister dizendo que o uso poderia trazer riscos à saúde.

Apesar do visual criticado, a inovação de Bia chamou atenção fora da casa. No X, antigo Twitter, viralizou uma foto de uma peça igual a da ex-camelô exposta no manequim de uma loja localizada no Shopping Cidade, em Curitiba. Além do top, a gargantilha com a casca de laranja também foi reproduzida.

Mesmo depois da bronca de Tadeu, poucos dias depois, Beatriz resolveu customizar um biquíni com cascas de banana. A sister tomou uma punição gravíssima, perdeu 500 estalecas e colocou a casa inteira no 'Tá com Nada'.