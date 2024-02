BBB 24: Tadeu Schmidt dá opinião sincera sobre postura de Wanessa: “Cismada”

Durante o ao vivo do reality, Tadeu Schmidt surpreendeu ao comentar sobre uma situação envolvendo Wanessa Camargo no BBB 24

Na última quinta-feira, 8, Tadeu Schmidt surpreendeu o público do Big Brother Brasil 24. É que o comandante da atração decidiu opinar sobre a postura de uma das famosas confinadas no reality show da Globo. Sincero, o apresentador descreveu Wanessa Camargo como "cismada" por suas constantes críticas ao outro participante da atração, Davi.

Durante o programa ao vivo, Tadeu começou a apresentar fazendo a tradicional retrospectiva do que rolou na casa mais vigiada do Brasil. Mas ao introduzir os últimos acontecimentos no reality, o comunicador aproveitou para falar sobre a cantora, que foi destacada e atraiu os holofotes na edição, mas não por um aspecto positivo.

"Mas antes bora dar uma situada no que está rolando? Wanessa continua cismada com Davi, olha que novidade", o apresentador disparou sobre o comportamento da filha de Zezé di Camargo, que não se dá bem com o motorista de aplicativo e já deixou isso claro em diversos momentos durante sua participação na atração global.

Nas redes sociais, o público do programa também decidiu opinar sobre a postura de Tadeu: “Cismada com Davi nem é a palavra certa, isso é perseguição”, disparou um apoiador do baiano. “Falar sem ela escutar não adianta”, outro internauta queria que o apresentador desse um toque para a cantora. “Ele tem que ser imparcial”, disse mais um.

Eu tô de olho, você tá de olho e o Big Boss tá mais ainda! Vem acompanhar o #BBB24 comigo 📺✨ #RedeBBBpic.twitter.com/7oHatxcBO9 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 9, 2024

Vale lembrar que na última eliminação, Tadeu deixou os confinados com a pulga atrás da orelha por conta de seu discurso para anunciar a saída de Juninho. Sem mencionar diretamente o episódio, o apresentador do reality show comentou de forma discreta sobre um acontecimento polêmico envolvendo Juninho, Alane e Leidy Elin.

Nos últimos dias, a bailarina havia dito aos brothers que se sentiu assediada pelo motoboy durante a festa e o apresentador falou sobre o assunto. Na área externa da casa mais vigiada do país, alguns participantes analisaram as palavras ditas pelo apresentador momentos antes. Leidy Elin, então, recordou o discurso de Tadeu e explicou seu ponto de vista sobre a situação.

Wanessa se desculpa com Davi:

Apesar de não ter ouvido as palavras do apresentador, a cantora Wanessa Camargo aproveitou a presença de alguns brothers para comentar sobre a prova de resistência, que iniciou na noite de quinta-feira, 08. No cômodo da casa mais vigiada do país, a artista se desculpou com Davi por uma situação durante a dinâmica.

Wanessa, recordou uma atitude sua durante a atividade e pediu desculpas por criticar o motorista de aplicativo durante a prova. "Desculpa aquele negócio da caixa que eu te falei, porque eu ficava irritada quando pegavam as caixas", disse ela. "É normal, é jogo, vai fazer o quê?", respondeu Davi. A cantora ainda revelou que tem um 'quase TOC'.