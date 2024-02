BBB 24: Wanessa explica atitude em prova do líder e se desculpa com Davi

Fora da prova de resistência do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo recordou uma atitude durante a dinâmica e pediu desculpas para Davi

Na cozinha do BBB 24, da Globo, a cantora Wanessa Camargo aproveitou a presença de alguns brothers para comentar sobre a prova de resistência, que iniciou na noite de quinta-feira, 08, e segue até este momento. No cômodo da casa mais vigiada do país, a artista se desculpou com Davi por uma situação durante a dinâmica.

"Pelo menos eu fiquei umas cinco horas", observou a filha de Zilu Camargo. "Pra mim, a Wanessa desistia… ela estava sempre ali, se acordando", comentou Davi. "Teve uma hora que eu tive que bater na minha cara [para acordar]", revelou a sister.

E continuou: "O jeito que eu fico ali é legal, relaxa e não dá dor no corpo, mas é perigoso que é um jeito tão relaxado...". Na sequência, Isabelle e Davi elogiaram a prova do líder: "Eu achei que ela foi simples para eu ter perdido como perdi. Mas era legal, adrenalizante", opinou a Cunhã.

Wanessa Camargo, então, recordou uma atitude sua durante a atividade e pediu desculpas para o motorista de aplicativo. "Desculpa aquele negócio da caixa que eu te falei, porque eu ficava irritada quando pegavam as caixas", disse ela. "É normal, é jogo, vai fazer o quê?", respondeu Davi.

"Falei com todo mundo, eu ficava arrumando, é quase um TOC que eu tenho", explicou a cantora. "Não tinha lado certo ali. Eu estava pegando caixa na minha frente", concluiu Davi.

Davi tava colocando algumas caixas na frente dele



Wanessa: "Vms mxr nas caixas, é isso msm? Vamos começar a brincar. Brincadeira, né? Olha lá, impossível gente"



Deniziane: "Ó o Davi"



Wanessa: "Acho q ngm tá vendo, mexem nos dos outros e no dele n mexem, n tiram do dele"#BBB24pic.twitter.com/TSmGJaHAS8 — any 🏹 · 🚗 (@anysayyy) February 9, 2024

Wanessa pediu desculpas para Davi por conta da irritação durante a prova.



Wanessa: "Davi, desculpa, tá? Eu ficava irritada quando pegavam as caixas."



Davi: "É jogo, véi, normal!"



Wanessa: "Não falei só com você, falei com todo mundo. É quase um TOC que eu tenho."



Davi: "Não… pic.twitter.com/kxtbnIfjjh — Antenados #BBB24 (@canalantenados) February 9, 2024

Giovanna Ewbank declara torcida para Davi

Nesta quinta-feira, 8, acontece uma nova prova do líder no BBB 24 e alguns famosos já tem a sua torcida para alguns brothers. Nas redes sociais, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbankdeclarou que está torcendo para Davi conquistar a liderança do reality show da Globo.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a loira mostrou que está acompanhando o programa e ainda falou sobre a prova do dia. "Tão vendo BBB? Será que é hoje que a liderança do Davi vem?? Quero ele dormindo bem, comendo bem, sendo tratado bem pelas pessoas…", escreveu a esposa de Bruno Gagliasso.

Giovanna ainda falou sobre o jogo e também puxou torcida para a aliada de Davi, Isabelle. "E pelo visto isso só vai acontecer por interesse e medo de fugir do paredão, neh?? Vai curumim! Vai cunhã!", escreveu a famosa.