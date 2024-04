BBB 24: Tadeu entra ao vivo e surpreende TOP 3 com camisetas personalizadas

O BBB 24 entregou camisetas personalizadas para a campanha dos finalistas, que responderam por qual motivo eles devem vencer o programa

Os finalistas do Big Brother Brasil 24, Davi, Isabelle e Matteus, ganharam uma camiseta personalizada para ajudar na campanha da reta final. Na tarde desta segunda-feira, 15, Tadeu Schmidt surpreendeu o TOP 3 ao surgir ao vivo e anunciar a novidade.

"Agora, é hora do Brasil escolher o campeão desta edição. Você já tem o seu favorito? Vamos na casa de surpresa para entregar para cada finalista uma camisa personalizada. Vou pedir para eles fazerem as suas campanhas. Bora ver a reação deles", anunciou.

Os brothers vestiram a camiseta e ganharam 30 segundos para defender o motivo pelo qual deve vencer o prêmio milionário. "Qual principal motivo que pode te levar a ser campeão do BBB 24?", perguntou o apresentador.

"Brasil, o principal motivo que pode me levar a ser campeão do Big Brother Brasil 24 é que eu fui uma pessoa verdadeira e sincera em todo tempo do jogo. Não corri do jogo em momento nenhum, me entreguei de corpo, alma e espírito para esse jogo", defendeu Davi, acrescentando que desde sua infância tem o sonho de ser médico para dar orgulho à sua mãe.

Em seguida, Isabelle fez sua defesa: "Do início ao fim eu fui coração e também estou aqui pela minha mãe, que é esse retrato da mulher brasileira, da mulher amazônica, das mães brasileiras que tiveram toda a sua vida em prol de mim e eu por ela. Nós trocamos muitas experiências, responsabilidades desde nova e por isso eu estou aqui e eu mereço ser campeã do Big Brother".

"Busquei ao máximo representar o que eu sou de verdade, ser o gaúcho desde a forma de falar, a forma de ser no meu dia a dia, tratar as pessoas com consideração, brincar, me doar ao máximo mesmo. Eu quero muito ganhar esse prêmio, para ajudar a minha família e ajudar muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida", respondeu Matteus.

A final do Big Brother Brasil 24 acontece amanhã, na terça-feira, 16, a partir das 22h35 na Rede Globo.

Davi faz sua campanha para ser o campeão do #BBB24 👀#RedeBBB 💥 pic.twitter.com/Ih9Ec1lksQ — Big Brother Brasil (@bbb) April 15, 2024

Isabelle faz sua campanha para ser campeã do #BBB24 👀#RedeBBB 💥 pic.twitter.com/r3v0XnO8wy — Big Brother Brasil (@bbb) April 15, 2024