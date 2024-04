BBB 24: Martelo batido! Saiba se Wanessa estará ou não na final do programa

Expulsa do BBB 24, assessoria revela se Wanessa participará da final do programa

Wanessa Camargo bateu o martelo e decidiu se estará ou não na final do Big Brother Brasil 24, que acontece amanhã, na terça-feira, 16.

A presença da cantora, que foi expulsa do programa após agredir Davi, se tornou dúvida após algumas notícias dizendo que ela não teria retornado os convites à emissora.

Isso porque a equipe da artista teria ficado insatisfeita com a edição de sua entrevista ao Fantástico, pouco após ter sido expulsa do BBB.

Mas, segundo o colunista Hugo Gloss, a assessoria de imprensa de Wanessa confirmou a ida da ex-sister à decisão e informou que, inclusive, ela já estaria no Rio de Janeiro.

Final do BBB 24

Davi, Isabelle e Matteusdisputam o prêmio milionário do Big Brother Brasil 24. Após ser a última eliminada, Alane girou a roleta pela última vez e aumentou R$ 500 mil do prêmio. O grande vencedor irá levar para casa R$ 2.920.000, sendo o maior prêmio da história do programa.

A final do programa está prevista para começar por volta de 22h25 de terça-feira, 16, na Rede Globo.