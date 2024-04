BBB 24: Sonia Abrão detona Bia e Alane: "Viraram as malvadas da história"

No A Tarde É Sua, Sonia Abrão falou sobre a postura de Bia e Alane em relação à aproximação de Isabelle e Matteus

Sonia Abrão detonou a postura de Alane e Beatriz após as duas opinarem sobre a aproximação de Matteus e Isabelle dizendo que isso poderia estender a estadia dos dois no BBB 24.

Durante o programa A Tarde É Sua desta segunda-feira, 08, a apresentadora falou sobre a atitude das sisters e as comparou com as 'filhas da madrasta má da Cinderela'.

"Elas viraram as malvadas da história. Uma vibe horrorosa, ficaram de mau-humor, desejando tudo de ruim para os dois, ficaram bravas com o Davi porque ele uniu os dois", disparou, relembrando o momento em que o baiano contou sobre o possível beijo entre cunhã e o gaúcho.

Em seguida, Sonia pontuou que Davi alertou Isabelle sobre as amigas estarem 'tristes' com a felicidade dos outro e opinou que a bailarina e a vendedora são falsas.

Na noite do último domingo, 07, Abrão usou sua rede social para opinar sobre seu pódio. Com uma foto de Davi e Matteus, ela escreveu: "Tá decidido! Meu pódio só vai ter lugar pra dois: 1º - Davi e 2º Matteus! Bia, Alane e Cunhã que lutem! Tô fora dessas 3 falsianes no jogo! As máscaras caíram".