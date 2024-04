BBB 24: Beatriz perde seguidores após fala sobre Isabelle e Matteus

Após dar sua opinião sobre um possível relacionamento entre Isabelle e Matteus, Beatriz perde seguidores nas redes sociais; veja!

As coisas não andam nada bem para Beatriz fora da casa do BBB 24! Nesta segunda-feira, 8, a sister perdeu seguidores após dar sua opinião polêmica sobre o relacionamento entre Isabelle e Matteus na reta final do programa.

Mais cedo, a vendedora afirmou estar apreensiva com a proximidade dos dois, visto que isso poderia estender a estadia dos brothers na casa. "A gente acredita que isso tem um poder muito grande de levar vocês para final, como um casal", confessou ela.

Com isso, Bia conseguiu perder cerca de 100 mil seguidores, caindo de 4,6 milhões para 4,5 milhões no Instagram. No entanto, ela continua sendo a segunda participante do grupo pipoca mais seguida da 24ª edição do reality. Ela fica atrás apenas de Davi, com 8,3 milhões.

Beatriz já perdeu mais de 100 mil seguidores. #BBB24pic.twitter.com/y0adXoaAKy — Paola Debochada (@PaolaDeboche) April 8, 2024

Saiba o que Beatriz disse sobre Isabelle e Matteus

Na manhã desta segunda-feira, 8, Beatriz se explicou para Matteus e Isabelle sobre sua reação após a aproximação dos brothers na última festa do BBB 24. Com isso, a vendedora admitiu que ficou aflita com um possível relacionamento entre os dois na reta final do programa, afirmando que o público iria querer vê-los juntos na grande final.

"A gente acredita que isso tem um poder muito grande de levar vocês para final, como um casal", falou. "A Alane falou assim 'como a gente é burra, brigou por causa disso [...] e ainda ajudou um casal a se formar para ir à final", seguiu contando.

Em seguida, a ex-camelô afirmou que as sisters ficaram com medo de encarar o possível casal no paredão: "A gente pensou que se eu e a Alane vai com você e a Isabelle, a gente sai, na nossa cabeça. Porque o Brasil quer ver vocês se beijar e vai deixar por causa do beijo na casa".

"Foi um momento que a gente ficou estressada e com medo. Foi um medo que a gente teve", disse ressaltando que o fato da vendedora e da bailarina terem discutido potencializou isso.

Enquanto Isabelle ficou em silêncio, Matteus, que ouviu tudo fazendo sinal de negação com a cabeça, disparou: "Isso aí começou com uma coisa que, sinceramente, eu não vejo sentido. Eu acho que vocês criaram uma situação em cima de uma coisa que não tinha sentido".