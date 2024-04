BBB 24: Sonia Abrão cutuca sisters após beijo de Isabelle e Matteus

Após rolar beijo entre Isabelle e Matteus, Sonia Abrão cutuca sisters e comemora iniciativa dos brothers; apresentadora disse que 'inveja mata'

A apresentadora Sonia Abrão comemorou o beijo de Isabelle e Matteus após o casal se render na última festa do BBB 24. Em sua rede social, a jornalista compartilhou o vídeo do momento tão esperado e aproveitou para cutucar duas sisters.

A comandante do A Tarde É Sua então falou sobre Beatriz e Alane não poderem ver os dois se beijando se não ficarão com ciúmes, ou até inveja. Isso porque, elas torciam para que os participantes ficassem juntos, contudo, quando houve a aproximação, ficaram com medo de perderem o lugar na final para um casal.

"ROLOU O BEIJO DE MATTEUS E CUNHÃ! Depois que Lulu Santos mandou a indireta - “se entrega” - o casal destravou e caprichou! Bia e Alana agora vão surtar de vez! Só fingiram que incentivavam! A inveja mata! Vem paredão, vem logo", disse a apresentadora.

O beijo de Isabelle e Matteus rolou no Quarto Fadas e foi escondido dos outros participantes. Antes de finalmente ficarem de verdade, o gaúcho esclareceu sua relação com a ex-affair na casa, a eliminada Deniziane. Fora do reality show, Anny desabafou sobre crises de ansiedade.

Márcia Sensitiva prevê futuro de Matteus com Isabelle e cita Anny

Márcia Sensitiva falou sobre a relação de Isabelle e Matteus durante sua participação no Mesacast BBB da noite desta quarta-feira, 10.

O apresentador Henrique Lopes relembrou que duas pessoas se envolveram com Matteus: Deniziane e cunhã. "Quando ele sair, o que você acha que vai acontecer? Você consegue fazer uma previsão?", perguntou.

Márcia garantiu que a amazonense e o gaúcho não ficarão juntos, e afirmou que o que eles têm é apenas um 'fogo'. "A Isabelle não vai ficar com ele [...] não vai dar em nada isso aí", afirmou dizendo que é só fogo. Veja mais aqui.