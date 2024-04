BBB 24: Isabelle toma atitude após ser indicada ao paredão por Matteus

Isabelle foi indicada ao paredão do Big Brother Brasil 24 por Matteus, o último líder do reality show da TV Globo, e mostrou que ficou chateada

Isabelle decidiu mostrar sua chateação após ter sido indicada ao paredão do Big Brother Brasil 24 por Matteus, o vencedor da última prova do líder do reality show da TV Globo. O estudante escolheu a sister, pois segundo ele, a manauara se aproximou por último.

Com a decisão do gaúcho, a dançarina, que enfrenta a berlinda contra Beatriz e Davi, deu um 'coração partido' para ele durante o Queridômetro desta quarta-feira, 10. O brother, contudo, deu um 'coração' para a sister.

A manauara e o estudante ensaiaram um romance no confinamento, tanto que eles chegaram a ficar juntinhos debaixo do edredom no último domingo, 7. Na ocasião, os fãs do programa chegaram a apontar que eles se beijaram.

Após a formação do paredão desta última terça-feira, 9, Isabelle chegou a brincar com Matteus com o fato dela ser alvo dele, uma vez que eles dormiram na mesma cama. "Vota em mim e está aqui na minha cama. [...] Que história é essa?", indagou a ela, rindo da situação.

Sister reflete sobre jogar sozinha

Isabelle refletiu sobre sua trajetória no Big Brother Brasil 24. Enfrentando um paredão ao lado de Beatriz e Davi, cunhã desabafou sobre sua postura no jogo. Durante a tarde desta quarta-feira, 10, a sister estava deitada no Quarto Fadas quando se autoavaliou de forma positiva por ter jogado sozinha dentro do programa.

"Eu admiro muito isso em mim. Para mim, isso foi muito belo", começou. Em seguida, a amazonense ainda falou sobre as dificuldades em optar por não ter aliados de jogo no reality show. "Foi difícil, foi! Jogar sozinha, pensar sozinha e criar argumentos sozinha. Eu quero ser coerente quando votar na pessoa", disparou.

A declaração de Isabelle repercutiu na web e gerou comentários dos internautas detonando a postura 'antijogo' da sister e alegando que ela não jogou sozinha. Confira!