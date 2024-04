BBB 24: Isabelle reflete sobre jogar sozinha: "Admiro muito isso em mim"

Isabelle diz se admirar por ter jogado o Big Brother Brasil 24 sozinha

Isabelle refletiu sobre sua trajetória no Big Brother Brasil 24. Enfrentando um paredão ao lado de Beatriz e Davi, cunhã desabafou sobre sua postura no jogo.

Durante a tarde desta quarta-feira, 10, a sister estava deitada no Quarto Fadas quando se autoavaliou de forma positiva por ter jogado sozinha dentro do programa. "Eu admiro muito isso em mim. Para mim, isso foi muito belo", começou.

Em seguida, a amazonense ainda falou sobre as dificuldades em optar por não ter aliados de jogo no reality show. "Foi difícil, foi! Jogar sozinha, pensar sozinha e criar argumentos sozinha. Eu quero ser coerente quando votar na pessoa", disparou.

A declaração de Isabelle repercutiu na web e gerou comentários dos internautas detonando a postura 'antijogo' da sister e alegando que ela não jogou sozinha.

"Foi belo porque você se recusou a jogar e desperdiçou uma vaga na casa", afirmou uma. "O que te levou a final foi o Davi e não seu jogo", opinou outra. "Nunca jogou sozinha, seja sincera. Porque seu voto sozinho não coloca ninguém no paredão. No final você sabe porque chegou na final por causa do Davi, direta e indiretamente. Caso contrário, estava ensaiando para o festival", falou mais uma.