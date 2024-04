BBB24: Isabelle confessa solidão amizades com mulheres dentro do reality

'Solidão do feminino', em conversa com Lucas Henrique, nesta quarta-feira, 09, Isabelle relembra distanciamento com sisters durante o jogo

Na tarde de terça-feira, 09, Isabelle e Lucas Henrique conversam no jardim e relembram suas trajetórias no BBB 24. Os dois falam sobre o afastamento entre a manauara e Giovanna na reta final do jogo. As sisters eram próximas nas primeiras semanas, mas acabaram se afastando com o embate entre o Quarto Fada e o Quarto Gnomo.

No papo, Isabelle confessa alguns arrependimentos em suas escolhas dentro do reality. "Eu entrei aqui com meu coração. Em alguns momentos eu acho que eu não ouvi tanto quanto eu poderia ter ouvido, sabe. Mais nessa reta final. Ter me distanciado da Raquele também me doeu muito, sabe. Essa questão do jogo mesmo", ela desabafa.

"Eu me senti muito sozinha aqui. Eu gosto muito do Davi, né, o Davi é uma pessoa muito importante pra mim. Mas em um momento ou outro eu senti muito falta de uma grande amiga. Do feminino", Isabelle confessa.

"Eu entendo que é diferente", consola o professor. "É muito diferente. Sobreviver a isso aqui sem o feminino, pra uma mulher, é muito delicado", a dançarina responde. "Vocês tem questões que, por mais que a gente seja um bom ouvido, a gente nunca vai entender", o capoeirista adiciona.

Isabelle continua o desabafo e comenta que, fora do BBB 24, é cercada por uma rede de apoio de mulheres, mas acabou sentindo falta disso no reality. A manauara confessa que acabou se afastando de outras sisters por causa do jogo.

"Isso começou a me deixar numa solidão do feminino. Por exemplo, eu gostava muito da Wanessa, a Wanessa tinha um embate com o Davi, aí não dava. Gostava da Yasmin, mas a Yasmin também, tiveram embates, aí também não dava", ela comenta.

"A Pitel, queria muito ter conhecido mais a Pitel, a Pitel me colocou no Sincerão, aí não dava. Já poderia ser uma opção de voto, ela era muito amiga da Fernanda, já não tinha muito relacionamento com a Fernanda. A Fernanda era muito fechada",Isabelleadiciona.