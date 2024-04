BBB 24: Após bronca de Tadeu, Isabelle dá ajeitadinha em sunga de Matteus

Depois de levar chamada de Tadeu Schmidt ao vivo, Isabelle volta a fazer piada e se diverte ao conferir sunga de Matteus no BBB 24

Na noite da última segunda-feira, 9, Tadeu Schmidt deu uma chamada em Isabelle durante a dinâmica do ‘Sincerão’ no Big Brother Brasil 24. Isso porque a sister tentou fazer uma brincadeira ao classificar Matteus como vetezeiro por andar de sunga pela casa. Agora, ela voltou a fazer piada e se divertiu ao dar uma ajeitadinha na peça de banho do colega.

Enquanto conversavam com Lucas Henrique, a manauara notou que a sunga do gaúcho estava caindo. Ousada, ela se aproximou para dar uma ajeitadinha e o estudante de engenharia brincou ao lembrar da bronca do apresentador: “Aqui, Isabelle, ó. Tô te falando... Ela fica debochando das minhas roupas, da minha sunga", disse enquanto cunhã dava risada.

Isabelle justificou a atitude ousada: "Tu tá vendo que é assim, Matteus, e tu insiste. Sabe que a tua bunda é grandalhona", ela se divertiu com o colega de confinamento. Lucas entrou na brincadeira e lembrou da bronca: "O Tadeu assim ó: 'Isabelle, isso te incomoda?'. E ela querendo dizer: 'Incomodar não incomoda não, é deboche'”, ele imitou a sister.

“Como é que diz isso? Incomodar não incomoda não, Tadeu, até curto", Lucas continuou a fazer piada com a situação inusitada entre os participantes na dinâmica. Para quem não acompanhou, todos os brothers tinham que indicar qualidades e defeitos uns dos outros seguindo uma ordem estabelecida por sorteio no último ‘Sincerão’.

isabelle passando muito bem enquanto analisa a sunga na grande bunda tribal de matteus + buda tirando onda deles + abraço mabelle. hoje vai ser ralado kkkkk 🥵😮‍💨 #BBB24pic.twitter.com/bUz7FLM88r — escrava da OAB (@thaiisportela) April 9, 2024

Segunda sorteada, Isabelle escolheu Matteus para colocar o defeito de 'vetezeiro' e justificou dizendo que ela e as sisters brincam que ele coloca a sunga para aparecer: "Na minha percepção é um tipo de VT, tendo em vista que poderia estar ali fazendo outra coisa, para mim isso é um tipo de VT e dos defeitos que tem aqui esse é o que se encaixa”, disse.

Tadeu deu uma bronca em cunhã e pediu para ela caprichar na explicação. "Porque ele é vetezeiro e porque isso é um defeito nele?", questionou pedindo para ela se explicar. Isabelle afirmou que era apenas uma ‘brincadeirinha’, mas o apresentador continuou insistindo em uma explicação. Depois da dinâmica, a manauara lamentou a situação e dormiu grudada com o gaúcho.

Isabelle corre o risco de sair do BBB 24:

Além de receber uma chamado do apresentador ao vivo, cunhã também corre o risco de deixar a casa. Nesta terça-feira, 09, mais um participante será eliminado do BBB 24. Alane, Isabelle e Lucas Buda disputam a permanência no jogo. Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, um deles será eliminado com rejeição. Ainda dá tempo de votar em quem deve deixar a casa mais vigiada do país.