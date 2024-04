Quem deve sair do BBB 24? Enquete aponta rejeição de participante

Alane, Isabelle e Lucas Buda disputam a permanência no BBB 24 esta semana. Saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

Nesta terça-feira, 09, mais um participante será eliminado do BBB 24. Alane (24), Isabelle (31) e Lucas Buda (29) disputam a permanência no jogo. Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, um deles será eliminado com rejeição. Ainda dá tempo de votar em quem deve deixar a casa mais vigiada do país.

Quem você quer eliminar do BBB 24? Alane

Isabelle

Lucas Buda

De acordo com a parcial atualizada às 11h30, Lucas Buda deve ser o próximo eliminado do programa e não chegará no top 5. O participante está com 73,14% dos votos para sair da casa mais vigiada do Brasil. Durante as últimas semanas, Lucas se envolveu em alguns episódios conturbados envolvendo seu relacionamento fora do jogo.

O segundo lugar foi ocupado por Isabelle que recebeu 15,15% da rejeição do público. Por fim, em último lugar, Alane conquistou apenas 11,71% dos votos para ser eliminada neste paredão. O eliminado deve deixar o BBB 24 nesta terça-feira.

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO DA SEMANA DO BBB 24?

Em pleno modo turbo do BBB 24. A noite do último domingo, 7, foi bastante agitada para a casa mais vigiada do país. Tudo começou com a eliminação de Giovanna (28). Ela foi a mais votada pelo público e recebeu 75,35% dos votos após disputar a preferência dos telespectadores contra Alane e Davi (21).

Com a saída da mineira, a dinâmica do jogo seguiu para a formação de mais um paredão. A prova do líder deu a coroa para Davi, essa foi a primeira vez na edição que o participante conquistou esse título. Com o direito de indicar uma pessoa direto para berlinda, o motorista de aplicativo emparedou Lucas Henrique, também conhecido como Buda.

O líder contou que Lucas foi inconveniente no jogo ao observar as jogadas do seu grupo e que ele esperava para se posicionar apenas no ao vivo. Na sequência, a casa fez a votação e Isabelle foi a mais votada, ela recebeu três votos.

Alane foi emparedada ainda na prova do líder. De acordo com a dinâmica, quem fosse eliminado na primeira fase da disputa pela liderança iria direto para a berlinda. A final do BBB 24 está marcada para acontecer no dia 16 de abril, o programa promete contar com três finalistas.