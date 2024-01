BBB 24: Sincera, Yasmin Brunet detona nova dinâmica do reality: “Muito ruim”

Sem papas na língua, Yasmin Brunet manda recado sincero para direção do reality show e massacra nova dinâmica do BBB 24

Na última segunda-feira, 29, os participantes do BBB 24 se reuniram para lavar a roupa suja no 'Sincerão', substituto do antigo 'Jogo da Discórdia'. Entretanto, a recente dinâmica introduzida no reality show da Globo está sendo alvo de críticas, não apenas por parte do público do programa, mas também pelos próprios confinados, como Yasmin Brunet.

Enquanto os protagonistas da semana, como Anjo e Líder, ganharam destaque no ao vivo, os demais brothers assistiram as tretas - ou a falta delas - na sala da casa. Yasmin, que acompanhou o programa sentada, não curtiu nenhum pouco o que viu e mandou um recado sincero para a direção do programa. É que a modelo e atriz acha que a atração está ‘flopada pra caralh*’.

Fernanda não entendeu o comentário feito pela loira e pediu para que ela explicasse melhor. Sem papas na língua, Yasmin deixou claro sua opinião sobre a nova atração do programa: "Muito ruim o Sincerão", disparou sem pensar duas vezes. A confeiteira, que participou da dinâmica, concordou: “Não teve maldade", pontuou. A modelo concordou: “Não teve nada”, disse.

“Ou tá flopado pra caralho aqui pq foi muito ruim esse sincerão não teve NADA” YASMIN KKKKKK 🗣️ pic.twitter.com/vuaFLKmhzR — lídia (@oxelids) January 30, 2024

Para quem não acompanhou o ao vivo, MC Bin Laden, líder da semana, se reuniu na área externa com o anjo, Fernanda, e os emparedados: Juninho, Luigi, Alane e Isabelle. Sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt, a dinâmica envolveu uma conversa interativa, na qual os brothers responderam a perguntas sobre os colegas de elenco.

Durante o último Sincerão, MC Bin ganhou o título de fofoqueiro, enquanto os brothers se dividiram para definir quem eram seus maiores aliados. A dinâmica não rendeu nenhuma treta, apenas um momento memético. É que o funkeiro se confundiu e acabou definindo Davi como seu principal fechamento. Ele foi corrigido por Tadeu ao vivo.

"Desculpa desculpa, Bin, acho que nós tivemos um problema de comunicação. Talvez eu use essa expressão de um jeito e você de outro. Fechamento é o seguinte: é o cara que tá fechado contigo até o fim. É o teu parceiro. É o seu melhor amigo. É o cara que é o seu chapa!", explicou o apresentador, enquanto o motorista caia na risada com o erro do rival.

Leidy e Matteus improvisaram Jogo da Discórdia:

Parece que os confinados no reality show da Globo realmente não curtiram muito a dinâmica oficial da edição, e por isso, improvisaram um ‘Jogo da Discórdia’, na área externa da casa após o vivo e a atração fake acabou gerando uma baita discussão. É que Leidy perdeu a paciência e alfinetou as estratégias de um de seus aliados, Matteus.

Isso porque durante a brincadeira improvisada, a operadora de caixa chamou o estudante de engenharia de ‘planta’ e ele não curtiu nenhum pouco a definição da amiga. Matteus se defendeu dizendo que se posicionava quando necessário, mas Leidy rebateu e os dois elevaram a temperatura da casa com uma discussão acalorada.