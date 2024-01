BBB 24: Rodriguinho manda recado para a esposa: 'Não vejo a hora'

Sozinho no quarto do líder, o brother Rodriguinho revelou que tem bastante assunto para conversar com a esposa após o BBB 24

O brother Rodriguinho amanheceu o dia no BBB 24, da Globo, com saudades da esposa, Bruna Amaral. Durante a manhã desta quarta-feira, 24, sozinho no quarto do líder, o pagodeiro mandou um recado para a amada enquanto se preparava para realizar o Raio-X diário.

Antes de sair do cômodo, o cantor comentou em voz alta: "Tenho tanta coisa para falar para você, meu amor. Tanta coisa, e eu não vejo a hora", declarou. Ao longo desta madrugada, logo após a eliminação de Vinicius Rodrigues do reality show, Rodriguinho ficou bastante pensativo a respeito de sua trajetória no programa.

Em conversa com as sisters Fernanda e Giovanna Pitel, ele levantou a possibilidade de uma leitura errada no jogo, já que em suas duas lideranças, seus alvos não foram eliminados pelo público.

"Eles [rivais de jogo] tinham alvos, tanto que os alvos saíram. Eu coloquei dois alvos que não saíram. Meu jogo está errado", declarou o artista, que indicou Alane para a berlinda. Em sua primeira liderança, ele escolheu Davi para a zona de risco.

Por fim, Rodriguinho avaliou uma possível ida ao paredão. "Eu quero saber o motivo, eu quero ir. Para eu ir, eu tenho que ir para o paredão. E eu não vou para o paredão tão fácil. Não vou porque eu quero, eu vou fazer prova, vou jogando. Vamos fazer como se quisesse ficar [no jogo]", concluiu o pagodeiro.

Esposa de Rodriguinho ironiza rumores sobre dinheiro do cantor

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral se pronunciou sobre os rumores de que o cantor estaria endividado. Por meio das redes sociais, ela ironizou os boatos sobre a vida financeira do marido e negou.

Nos stories, Bruna apareceu dando risada com um filtro divertido e disse: "Que preguiça". Na legenda, ela escreveu: "Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido".

Em outro momento, ela compartilhou o post de um fã relembrando a viagem de Rodriguinho e Bruna para a França há pouco tempo. "Endividado rodando o mundo. E quando ele sair, vamos fazer a próxima [viagem], né grupo?", escreveu ela.