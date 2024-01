BBB 24: Rodriguinho analisa eliminação de Vinicius: 'Meu jogo está errado'

Após o público eliminar Vinicius Rodrigues do BBB 24, o líder Rodriguinho refletiu sobre suas últimas ações dentro do jogo

O brother Rodriguinho ficou bastante pensativo com a eliminação de Vinicius Rodrigues do BBB 24, da Globo, ocorrida na noite de terça-feira, 23. Após a saída do colega de confinamento e aliado de jogo, o pagodeiro decidiu analisar suas ações no jogo para entender a escolha do público.

Em conversa com outros brothers no quarto do líder, o cantor observou que todos os eliminados do reality show eram rivais dos demais participantes. "Eles tinham alvos, tanto que os alvos saíram. Eu coloquei dois alvos que não saíram. Meu jogo está errado", declarou o artista, que indicou Alane para a berlinda. Em sua primeira liderança, ele escolheu Davi para a zona de risco.

Na sequência, Rodriguinho, Pitel e Fernanda concluíram que Vinicius Rodrigues, assim como Lucas Pizane, caiu no paredão errado. As sisters acreditam que o episódio dos comentários polêmicos sobre o corpo de Yasmin Brunet ainda está refletindo no jogo.

"Ele já estava palmeado nessa história. Qualquer um dessa história ia vazar. Nizam vazou, Pizane vazou, talvez você [Rodriguinho] vaze…", apontou Fernanda. A participante ainda reforçou que, após todas as últimas eliminações, a pauta do programa será outra. "Agora a gente não sabe, estamos tentando entender", disse ela.

Por fim, o líder da semana avaliou uma possível ida à zona de risco. "Eu quero saber o motivo, eu quero ir. Para eu ir, eu tenho que ir para o paredão. E eu não vou para o paredão tão fácil. Não vou porque eu quero, eu vou fazer prova, vou jogando. Vamos fazer como se quisesse ficar [no jogo]", concluiu Rodriguinho.

Boninho desmente boatos de 'puxão de orelha' em Rodriguinho

Boninho usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 23, para desmentir os boatos de que a produção do 'BBB 24' teria chamado a atenção de Rodriguinho.

O cantor, que entrou no reality como Camarote, já falou diversas vezes que não quer estar no jogo, que gostaria de estar com sua família e que se alguém o colocar no Castigo do Ministro vai desistir do programa.

Após os boatos, Boninho publicou um vídeo no Instagram e deixou claro que o cantor não levou um puxão de orelha. "Só pra desmentir uma coisa. Acho que tem uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho. O público nem tanto, mas a gente tá adorando", garantiu.

"Não teve nenhuma chamada, isso teria vazado no ar, vocês ouvem hoje em dia praticamente 100% do que a gente fala. Nem eu, nem Dourado, nem a produção, nem ninguém chamou a atenção do Rodriguinho. Ele fala o que ele quiser lá dentro, tá mega liberado como todo mundo fala o que quiser lá dentro, segue o jogo. Quando ele cair no Paredão, aí a galera decide se ele fica ou não", ressaltou o diretor.