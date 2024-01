BBB 24: Boninho desmente boatos de 'puxão de orelha' em Rodriguinho

Diretor do 'BBB 24', Boninho postou um vídeo desmentindo os boatos de que a produção 'puxou a orelha' de Rodriguinho após as falas do cantor

Boninho usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 23, para desmentir os boatos de que a produção do 'BBB 24' teria chamado a atenção de Rodriguinho.

O cantor, que entrou no reality como Camarote, já falou diversas vezes que não quer estar no jogo, que gostaria de estar com sua família e que se alguém o colocar no Castigo do Ministro vai desistir do programa.

Após os boatos, Boninho publicou um vídeo no Instagram e deixou claro que o cantor não levou um puxão de orelha. "Só pra desmentir uma coisa. Acho que tem uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho. O público nem tanto, mas a gente tá adorando", garantiu.

"Não teve nenhuma chamada, isso teria vazado no ar, vocês ouvem hoje em dia praticamente 100% do que a gente fala. Nem eu, nem Dourado, nem a produção, nem ninguém chamou a atenção do Rodriguinho. Ele fala o que ele quiser lá dentro, tá mega liberado como todo mundo fala o que quiser lá dentro, segue o jogo. Quando ele cair no Paredão, aí a galera decide se ele fica ou não", ressaltou o diretor.

Boninho também falou sobre o assunto na legenda do vídeo. "Dia de paredão com cinco se revezando na lanterna, nunca teve tanta virada. Ah! E sobre o Rodriguinho, ninguém chamou a atenção dele, nem estamos incomodados com ele. Ele faz o jogo que quiser, o time BBB assiste como todo mundo, mas quando chegar a hora de decidir se ele fica ou sai, ai é você. Pode usar o voto único ou o voto da torcida, pra defender ou eliminar. Segue o jogo!! Bora decidir primeiro esse paredão e deixar o líder da semana fazer seu reinado!", escreveu.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Rodriguinho diz que BBB não é seu sonho

Na dinâmica do Sincerão, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 22, no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho foi apontado como 'inútil'. Marcus Vinicius e Alane elegeram o cantor com a justificativa dele não demonstrar interesse em estar na casa. O comissário falou que o pagodeiro sempre fala em desistir do reality. Rodriguinho quis responder às indicações e 'se defendeu' dizendo que eles estão certos, pois estar no programa não é o seu sonho como o de outros brothers.

"Realmente para mim não foi um sonho estar aqui, me convidaram, e eu vim. Respeito o sonho de vocês, cada movimentação de vocês sendo o sonho de vocês, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Mas realmente não é o meu. Se eu falo que quero ou não quero estar aqui, isso é um problema só meu [...]", afirmou ele dizendo que entende o voto dos participantes com essa justificativa. Confira!