BBB 24: Rodriguinho fala sobre sua trajetória: "Envergonhado, arrependido"

Em conversa com Pitel, Rodriguinho desabafa sobre sua trejetória dentro do BBB 24

Rodriguinho comentou sobre sua trajetória no Big Brother Brasil 24 durante a tarde desta segunda-feira, 22.

Em conversa com Giovanna Pitel, o cantor analisou as primeiras três semanas no reality. "Eu já fiquei feliz, já fiquei triste, chateado, já fiquei envergonhado, arrependido, já fiquei tudo...", começou.

"O céu e o inferno todo dia. Experimentou todos os sentimentos que lá fora demora, né?", falou a assistente social.

"Eu não tenho isso lá fora...Eu não me arrependo lá fora porque não me dou chances de me arrepender", disse o pagodeiro.

"Eu tenho, mas demora", afirmou Pitel.

Mais cedo, em conversa com Pitel e Vinicius, Rodriguinho disse que quer sair do reality, mas não irá desistir por conta própria.