BBB 24: Em conversa com emparedados, Rodriguinho dispara: "Quero sair"

Em conversa com brothers emparedados no Jardim do BBB 24, Rodriguinho é sincero e diz que quer sair do reality show; saiba o motivo!

Parece que Rodriguinho já não está mais contente com sua participação no BBB 24. O cantor revelou que está com vontade de sair do reality show da Globo, mas que não irá desistir do programa por conta própria.

Em conversa no Jardim com os emparedados Giovanna Pitel e Vinicius Rodrigues, o pagodeiro confessou que estava com saudades de casa e não queria mais continuar na competição caso caísse em um Paredão. "Tomara que eu vá com uma pessoa que está no bololo com o Brasil. Eu quero sair, cara. Eu quero ver minha esposa, quero curtir minha vida", disse Rodriguinho.

No entanto, ele admitiu que não irá desistir por conta própria. "Só que eu não vou [apertar o botão] porque eu não quero desistir. Enquanto eu estiver aqui, a faca tá no dente. Mas se eu for, eu já sei que ela [minha esposa] vai pegar um aviãozinho e vai estar vindo", contou o cantor.

Confira o vídeo:

Rodriguinho: "Eu quero sair. Quero ver minha esposa, curtir minha vida. Só que não quero desistir." #BBB24



pic.twitter.com/dHybvidZmK — Alfinetei (@ALFINETEI) January 22, 2024

Rodriguinho volta a falar de alimentação com Yasmin Brunet

Ainda nesta segunda-feira, 22, Rodriguinho voltou a falar sobre os hábitos alimentares de Yasmin Brunet no BBB 24. O líder da semana diz para Yasmin que a equipe de produção do programa pode fazer alerta sobre sua alimentação. Vinicius embarca na conversa e afirma que também pode ser alertado por estar falando demais na casa.

“Cuidado com a sua diabetes”, diz Rodriguinho. E Yasmin pergunta: “Falaram isso com você?”. O brother responde: "Vão falar daqui a pouco. Menos jujuba. Menos chocolate". “O meu menos palavras. Saia menos palavras da sua boca”, brinca Vinicius.

Depois, Yasmin questiona: “Por que comer é tão bom? Por quê, Rodriguinho? A gente foi feito para comer. Boca foi feita para comer.” E, o pagodeiro opina: “A gente come por necessidade. Aqui a gente já está comendo por compulsão, entendeu?” .“Não, eu não”, fala a modelo. E o cantor rebate: “Você principalmente”.