Após assumir romance, Matteus e Isabelle trocam declarações na web

Após Matteus retornar ao Rio Grande do Sul, Isabelle Nogueira declarou admiração pelo gaúcho, que disparou: "Aprendendo contigo"

No último domingo, 12, Matteus Amaral fez uma linda homenagem às mães do Rio Grande do Sul pela dedicação em ajudar as vítimas dos alagamentos que assolaram o estado. Por meio das redes sociais, o vice-campeão do BBB 24 publicou um vídeo do momento e atraiu diversos elogios dos internautas.

Um comentário que chamou bastante atenção foi o de Isabelle Nogueira, que assumiu o relacionamento com o gaúcho no último dia 8. Mesmo distantes, já que Matteus retornou ao Rio Grande do Sul após passar alguns dias em Mananus, o casal segue trocando declarações nas redes sociais.

“A cada dia, hora, segundo, eu te admiro mais. Muito orgulho de você. Que Deus siga te abençoando”, escreveu a manauara. “Abençoe nós, meu bem! Eu que tenho uma admiração imensa por ti, além de ser muito grato por tudo que venho aprendendo contigo”, respondeu Matteus.

O gaúcho desembarcou em Manaus no dia 3 de maio para reencontrar Isabelle com calma após o fim do BBB 24. Na última sexta-feira, 10, Matteus participou de um evento em Parintins, no qual foi homenageado, e ainda conseguiu arrecadar mais ajuda para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Confira a homenagem feita por Matteus:

Matteus se encanta ao entregar presente para Isabelle

Fora do BBB 24, após cumprirem uma agenda de compromissos, os ex-participantes Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão finalmente podendo aproveitar um pouco o romance. Atualmente em Manaus, o vice campeão do reality show da TV Globo entregou um presente enviado especialmente do Rio Grande do Sul à manauara.

O registro do momento em que a ex-sister é surpreendida foi compartilhado em seus stories no Instagram. No vídeo, Matteus surge entregando uma boina gaúcha na cor vermelha para Isabelle. "Linda ela! E nessa cor, eu amei", declarou a Cunhã.

Encantado, Matteus se derreteu de amores ao observar a amada colocando o presente. "Que coisa mais linda! Dá uma giradinha! Agora me apaixonei de vez", disse o ex-BBB. "Obrigada povo do Rio Grande do Sul, por essa boina linda", agradeceu Isabelle.

Em seguida, a manauara mostrou diversos mimos recebidos de fãs do Rio Grande do Sul. "Um mais lindo que o outro", relatou Isabelle, filmando alguns presentes em cima de uma mesa. Vale lembrar que, recentemente, a ex-sister foi surpreendida por Matteus com um buquê de flores e um anel belíssimo.