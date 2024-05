Em Manaus, Matteus arrecada 5 toneladas de alimentos e bate R$ 55 milhões

Ex-BBB Matteus arrecada muitas doações ao participar em evento em Manaus; gaúcho já conseguiu bater mais de R$ 55 milhões

O ex-BBB Matteus não para de arrecadar doações para seu estado, o Rio Grande do Sul. Em Manaus ao lado de Isabelle, ele participou de um evento, no qual foi homenageado e ainda conseguiu mais ajuda para os gaúchos.

Em sua rede social, o estudante de Engenharia Agrícola postou um vídeo mostrando como foi o momento ao lado dos conterrâneos de sua amada e agradeceu as cinco toneladas de alimentos. Além disso, Matteus já conseguiu mais de R$ 55 milhões com sua vaquinha ao lado de outros influenciadores.

"Obrigado Parintins e @falcao12oficial pelo que estão fazendo pelo meu povo. Nesse evento incrível foram arrecadadas mais de 5 toneladas de alimentos, para ajudar o Rio Grande do Sul. Deus abençoe todos vocês", disse o gaúcho muito agradecido pelo apoio.

Nos comentários, os internautas aplaudiram a iniciativa dele e Isabelle também admirou o eleito. "QUE LINDOOOO! Muita alegria no meu coração por você sentir um pouco do calor e acolhimento da minha amada Parintins. Sua primeira vez em Parintins e sem mim, porém eu sempre soube que o meu povo entregaria tudo e Parintins segue empenhada em ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Multo orgulho", falou a manauara.

Ainda nos úlltimos dias, ao ir para Manaus encontrar Isabelle e conhecer o estado da moça, Matteus a surpreendeu com um presente especial: um anel e várias flores. O registro levantou suspeitas de que ele teria feito o pedido de namoro a ela, oficializando o relacionamento que começou semanas antes do fim do BBB 24.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

Matteus rebate críticas por não estar no Rio Grande do Sul

Matteus, do BBB 24, virou alvo de críticas nas redes sociais por ter viajado ao Amazonas, onde tem passado dias ao lado de Isabelle, com quem vive um romance, em meio a tragédia enfrentada pelo Rio de Grande de Sul. Através de uma transmissão ao vivo no Instagram, nesta quarta-feira, 08, o ex-BBB respondeu às críticas.

"Se não vai ajudar então não atrapalha. Não fique fazendo comentários desagradáveis, se coloquem no meu lugar. Eu estou fazendo tudo para ajudar... Todo o Brasil está engajado. O pessoal do Amazonas, do Pará, e eu agradeço do fundo do meu coração pelo o que vocês estão fazendo pelo meu estado", comentou ele. "Faz noites que eu não durmo direito pensando em tudo o que está acontecendo, isso vocês não veem né?", perguntou o sulista. Leia mais aqui.