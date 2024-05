Matteus se encanta ao entregar presente para Isabelle: 'Me apaixonei de vez'

Em Manaus, o ex-BBB Matteus surpreendeu Isabelle com um presente especial enviado para a Cunhã diretamente do Rio Grande do Sul

Fora do BBB 24, após cumprirem uma agenda de compromissos, os ex-participantes Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão finalmente podendo aproveitar um pouco o romance. Atualmente em Manaus, o vice campeão do reality show da TV Globo entregou um presente enviado especialmente do Rio Grande do Sul à manauara.

O registro do momento em que a ex-sister é surpreendida foi compartilhado em seus stories no Instagram. No vídeo, Matteus surge entregando uma boina gaúcha na cor vermelha para Isabelle. "Linda ela! E nessa cor, eu amei", declarou a Cunhã.

Encantado, Matteus se derreteu de amores ao observar a amada colocando o presente. "Que coisa mais linda! Dá uma giradinha! Agora me apaixonei de vez", disse o ex-BBB. "Obrigada povo do Rio Grande do Sul, por essa boina linda", agradeceu Isabelle.

Em seguida, a manauara mostrou diversos mimos recebidos de fãs do Rio Grande do Sul. "Um mais lindo que o outro", relatou Isabelle, filmando alguns presentes em cima de uma mesa. Vale lembrar que, recentemente, a ex-sister foi surpreendida por Matteus com um buquê de flores e um anel belíssimo.

A Isabelle usando a boina que mandamos pelo Matteus! Ficou linda Cunhã, já estamos te imaginando de vestido de prenda 🥹❤️ pic.twitter.com/ipV7VzEuGo — O mundo do CTG (@omundodoctg) May 10, 2024

O gaúcho desembarcou em Manaus no dia 3 de maio para reencontrar Isabelle com calma após o fim do BBB 24. Na última sexta-feira, 10, Matteus participou de um evento em Parintins, no qual foi homenageado, e ainda conseguiu arrecadar mais ajuda para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em sua rede social, o estudante de Engenharia Agrícola postou um vídeo mostrando como foi o momento ao lado dos conterrâneos de sua amada e agradeceu as cinco toneladas de alimentos. Além disso, Matteus já conseguiu mais de R$ 55 milhões com sua vaquinha ao lado de outros influenciadores.

Matteus rebate críticas por não estar no RS

Matteus, do BBB 24, virou alvo de críticas nas redes sociais por ter viajado ao Amazonas, onde tem passado dias ao lado de Isabelle, com quem vive um romance, em meio a tragédia enfrentada pelo Rio de Grande de Sul. Através de uma transmissão ao vivo no Instagram, nesta quarta-feira, 08, o ex-BBB respondeu às críticas.

"Se não vai ajudar então não atrapalha. Não fique fazendo comentários desagradáveis, se coloquem no meu lugar. Eu estou fazendo tudo para ajudar... Todo o Brasil está engajado. O pessoal do Amazonas, do Pará, e eu agradeço do fundo do meu coração pelo o que vocês estão fazendo pelo meu estado", comentou ele. "Faz noites que eu não durmo direito pensando em tudo o que está acontecendo, isso vocês não veem né?", perguntou o sulista.

O vice-campeão do reality show usou as redes sociais e a visibilidade que ganhou com o programa para pedir ajuda para a população do estado. Vale lembrar que Matteus é um dos responsáveis pela vaquinha que já arrecadou um valor milionário às vítimas do Rio Grande do Sul e divulgou uma vaquinha online que, até a manhã de segunda-feira, 06, já havia arrecadado mais de R$28 milhões, que serão destinados às vítimas.