BBB24: Rodriguinho volta a falar de alimentação com Yasmin Brunet

Depois de uma série de comentários sobre a alimentação da modelo, Rodriguinho faz alerta sobre diabetes; Yasmin rebateu o comentário

Rodriguinho voltou a falar sobre os hábitos alimentares de Yasmin Brunet nesta segunda-feira, 22. O líder da semana, diz para Yasmin que a equipe de produção do programa pode fazer alerta sobre sua alimentação. Vinicius embarca na conversa e afirma que também pode ser alertado por estar falando demais na casa.

“Cuidado com a sua diabetes”, diz Rodriguinho. E Yasmin pergunta: “Falaram isso com você?” O brother responde: "Vão falar daqui a pouco. Menos jujuba. Menos chocolate". “O meu menos palavras. Saia menos palavras da sua boca”, brinca Vinicius.

Depois, Yasmin questiona: “Por que comer é tão bom? Por quê, Rodriguinho?” A gente foi feito para comer. Boca foi feita para comer.” E, o pagodeiro opina: “A gente come por necessidade. Aqui a gente já está comendo por compulsão, entendeu?” “Não, eu não”, fala a modelo. E o cantor rebate: “Você principalmente”.

Rodriguinho já causou polêmica outras vezes ao opinar sobre o corpo de Yasmin em uma conversa com Nizam: "Eu acho ela bem bonita. Já foi melhor. Ela tá mais velha hoje, mas ela é bonita ainda", disse o cantor. "Eu não estou falando do rosto. O rosto é lindo. Eu achei o corpo dela meio estranho", respondeu Nizam.

Os brothers então elogiaram Yasmin, dizendo que ela é "gente boa" e que "surpreendeu", e o artista voltou a falar sobre a aparência da sister. "Você percebe, ela está mais velha. Ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro", disse. Depois, Rodriguinho chegou a ser confrontado pela loira, mas negou os comentários.

Rodriguinho ensaia o que vai dizer para sister durante Sincerão

Rodriguinho estava no quarto no Quarto do Líder conversando com Juninho e Luigi. O brother estava falando sobre o jogo e disse que já ensaiou o que vai dizer para Alane no Sincerão, o novo jogo da discórdia do BBB 24, que acontece nesta segunda-feira, 22. Rodriguinho indicou a sister direto para a berlinda na formação do último Paredão.