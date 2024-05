Glenda Kozlowski exalta Silvio Luiz em despedida: 'Fez o que sempre amou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Glenda Kozlowski lamenta morte de Silvio Luiz e exalta importância do narrador para o jornalismo esportivo

A morte de Silvio Luiz (1934 - 2024) nesta quinta-feira, 16, deixou Glenda Kozlowski (49) emocionada. Procurada pela CARAS Brasil, a apresentadora lamentou a partida do colega de profissão e exaltou a importância de seu trabalho dentro do jornalismo esportivo. Segundo a famosa, o maior legado deixado pelo narrador é "ter feito o que sempre amou".

"Pelo amor dos meus filhinhos!", brinca Glenda, relembrando um dos bordões famosos que Silvio consagrou durante a cobertura das partidas de futebol por todo o Brasil. "Jamais perderemos o olho no lance e esqueceremos a irreverência do Silvio", completa.

"A voz que tanta emoção deu aos momentos esportivos. Um profissional que até juiz de futebol foi. Ator de novela!! Pra mim, o maior legado do Silvio é ter feito o que sempre amou, até o fim", diz ela, que atualmente comanda o Melhor da Noite, na Band.

Silvio Luiz teve sua morte confirmada através da assessoria de imprensa do Hospital Oswaldo Cruz. Em nota, foi divulgado que o comunicado estava internado na UTI desde o dia 8 de maio e após alguns dias, sofreu uma falência múltipla dos órgãos.

A notícia do falecimento do narrador acontece pouco depois da morte de outras duas personalidades do mundo esportivo: Apolinho e Antero Greco. Para Glenda, o momento tem sido de luto para todos que, por anos, acompanharam os três companheiros de jornada profissional.

"Que semana meus amigos. Três queridos companheiros, vozes muito importantes do esporte, partiram. O esporte se despedem com tristeza, mas grato pelas histórias contadas e narradas por eles. Apolinho, Antero Greco e hoje, nosso Silvio Luiz. Meus sentimentos aos familiares. O esporte está em luto", finaliza.

CONFIRA A NOTA DO HOSPITAL:

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que o paciente, Sr. Sylvio Luiz Perez Machado de Souza, 89, faleceu nesta quinta-feira (16) às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos.

O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital desde o dia 8 de maio.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz lamenta o falecimento, a direção, equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor.

Dr. Roberto Betti- Diretor Clínico Dr. Haggeas da Silveira Fernandes - Diretor executivo médico