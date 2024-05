Ícone dos bordões no futebol, Silvio Luiz professava sua fé nas redes sociais

Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira, 16, aos 89 anos; narrador esportivo passava por problemas de saúde desde o dia 7 de abril

Dono de inúmeros bordões do futebol, Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira, 16, aos 89 anos. O icônico narrador mantinha um perfil bastante ativo nas redes sociais, em que professava sua fé e prestava homenagens a figuras religiosas periodicamente.

Em 15 de janeiro, Silvio Luiz compartilhou uma imagem de Nossa Senhora da Saúde. Na data era celebrado o dia da santa da igreja católica, e o narrador publicou uma foto com o pedido "rogai por nós". "Hoje é dia dela", escreveu na legenda.

Além da santa, ele também compartilhou imagens de São Cosme e Damião, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, Santo Expedito, Nossa Senhora de Lourdes, São Judas Tadeu, São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores e outras santidades da religião.

Nos comentários, fãs e internautas admiravam a fé do narrador e também elogiavam seu trabalho. Nesta quinta, as publicações de Silvio Luiz ficaram repletas de pessoas lamentando sua partida. "Descanse em paz Silvião, você merece todos os aplausos desse mundo", escreveu um.

"'Agora é fechar o caixão, e beijar a viúva'. Grande Silvio, descanse em paz! Nunca será só futebol", escreveu outro internauta, citando um dos bordões do narrador. "'E o que eu vou dizer lá em casa?' Vá em paz divertir as pessoas em outras dimensões! Obrigado por fazer parte das minhas melhores lembranças no futebol", disse um terceiro, que também recordou uma frase icônica de Silvio Luiz.

O narrador passava por problemas de saúde desde o dia 7 de abril, quando foi socorrido durante a transmissão da final do Paulistão ao lado de Márvio Lúcio e Marcos Chiesa. Na época, ele foi internado e ficou 23 dias sob observação.

Em 11 de maio, Silvio Luiz voltou a ser hospitalizado, em São Paulo. No Hospital Oswaldo Cruz, ele foi intubado e ficou em coma induzido. O narrador morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SILVIO LUIZ NO INSTAGRAM: