BBB 24: Rodriguinho expõe voto de sister em Wanessa: "Decepção gigantesca"

Rodriguinho fala sobre possível voto de sister em Wanessa e a cantora reage

Wanessa se surpreendeu ao saber um possível voto que recebeu. Durante a tarde desta quarta-feira, 21, a cantora conversava sobre jogo com Rodriguinho quando disse ter três opções de voto.

"Tem bastante, eu tenho uma só. Duas, bem talvez", reagiu o brother. "Agora virou três, porque eu descobri quem votou em mim", falou a artista. "Eu sei quem são as três, agora que você falou, eu sei quem são. A Giovanna, Bin Laden, Cunhã", apostou ele.

Wanessa concorda, mas nega que votaria em Isabelle: "Não, Cunhã não voto de jeito nenhum". "Mas ela votou em você dessa vez, agora", afirma o pagodeiro.

A cantora disse ter sido Giovanna. "Então estão mentindo pra mim, eu tô falando sério", insiste Rodriguinho. A sister perguntou como ele chegou nessa conclusão. "Agora fiquei com uma orelha em pé, se te falaram que foi ela. Porque, pra mim, não seria ela", disse.

O cantor continua: "Pra mim foram elas duas que votaram em você. Eu sempre ouvi isso, Giovanna e Cunhã votaram na Wanessa". A namorada deDado Dolabella perguntou quem deu essa informação para o brother.

"Pessoal do grupo fazendo conta de voto", comentou. "Ah tá, mas não tem certeza", disparou Wanessa. "Não tem certeza, mas metade da galera que anda comigo anda com ela", apontou ele. "Se for ela vai ser uma decepção gigantesca", reagiu a sister.

Rodriguinho questionou qual nome ela ouviu que teria votado nela e a cantora diz que foi Fernanda.

Na última formação do paredão, Giovanna votou em Wanessa e Isabelle e Fernanda votaram em Matteus.