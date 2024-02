Dado Dolabella fala sobre rotina sem Wanessa: 'Pouquíssimo tempo'

Procurado pela CARAS Brasil, Dado Dolabella afirmou estar imerso em sua carreira enquanto Wanessa Camargo encara o BBB 24

Para Dado Dolabella (43), a rotina se tornou bastante intensa enquanto sua namorada, a cantora Wanessa (41), encara o confinamento do BBB 24. Procurado pela CARAS Brasil, o ator afirmou que está completamente dedicado à sua carreira no momento.

"Estou muito focado na minha carreira artística imerso no estúdio e gravações", conta Dado Dolabella . "Agora realmente estou no caminho profisisonal com pouquíssimo tempo inclusive, me desdobrando para a família", completou.

Além da carreira na atuação, em que já participou de novelas como Senhora do Destino, A Casa das Sete Mulheres, Chamas da Vida e Malhação, ele também se dedica à carreira como cantor. Recentemente, Dado até compôs uma canção para Wanessa.

Dado Dolabella e Wanessa reataram o romance em meados de agosto do ano passado, cerca de 20 anos depois do relacionamento conturbado que tiveram na primeira vez que se relacionaram, no início dos anos 2000.

Os dois começaram o romance no ano 2000, e logo já se tornaram um casal querido pelos fãs, sempre sendo vistos juntos. Dolabella chegou a participar de dois clipes de Wanessa, das canções de sucesso O Amor Não Deixa e Apaixonada por Você.

O casal terminou pela primeira vez em 2002. No ano seguinte, eles reataram e a fase mais conturbada da relação chegou. Na época, eles eram vistos brigando frequentemente. O pai da cantora, Zezé di Camargo, chegou a dizer que não aprovava o namoro da filha. Eles terminaram definitivamente em 2004.

Dois anos depois, em 2006, Wanessa deu uma entrevista à revista Contigo e comentou sobre o relacionamento. "Depois dos 16 anos, todos os namorados que eu tive se aproveitaram de mim. Fizeram o seu papelzinho de bom moço desejado e eu era a coitadinha que amava."

"Apareceram em revistas, se aproveitaram de uma bondade minha. Não me arrependo porque eu gostei, me entreguei e, graças a essas histórias, hoje posso aproveitar uma verdadeira relação", completou ela, que já namorava Marcus Buaiz, de quem se separou em 2023, após 17 anos juntos.

