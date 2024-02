Permanência de Fernanda no BBB 24 confirma mudança positiva no reality

Depois de temporadas frustrantes, fãs do BBB 24 foram ouvidos e conseguiram celebrar o entretenimento com a volta da Fernanda no último paredão

Depois de temporadas marcadas por críticas e frustração do público, parece que o BBB 24 veio para resgatar os telespectadores que o reality perdeu nos últimos anos. Prova disso foi o resultado do paredão desta última terça-feira, 20, que consagrou Fernanda como uma participante querida por parte dos fãs da atração global.

Em um paredão considerado marcante para a temporada, Fernanda, que por muitos tem sido vista com o "vilã" do jogo, conseguiu levar a melhor na disputa contra Deniziane, mostrando que as campanhas online conseguiram superar os comentários moralistas da mineira durante o jogo.

Nas redes sociais, muitas pessoas avaliaram que Fernanda seria uma personagem importante para conseguir movimentar o programa, que já tem dado indícios de uma final previsível com a presença de Isabelle e Davi Brito, até então o grande protagonista do BBB 24.

Com comentários ácidos e sem medo de cancelamento, Fernanda tem divertido parte do público de casa, garantindo conflitos e, claro, entretenimento raiz para os amantes de realities. Um dia antes do resultado do paredão, ela foi pressionada por seus colegas de confinamento e enfrentou todos de cabeça erguida.

Mesmo encurralada, ela provocou adversários como Bia, MC Bin Laden e Leidy, mostrando estar disposta a jogar e seguir bolando estratégias para se manter viva dentro da casa, contrariando aqueles que já imaginavam sua derrota.

Leia também: Irmã de Davi, do BBB 24, sai em defesa da mãe após onda de ataques: 'Tomei a frente'

Mas para além do resultado positivo do paredão, a permanência de Fernanda demonstra que as mudanças nas regras de votação do programa estão fazendo efeito. Agora divididos entre votos por CPF e torcida, foi percebido que existe a possibilidade de novos favoritos levarem o prêmio.

Conforme dados divulgados pela produção do BBB 24, Deniziane recebeu muito mais votos único, enquanto Fernanda recebeu mais votos de torcidas organizadas. Isso explicar que, talvez, nesta edição as torcidas não devem mais superar o favoritismo popular.

Desde os primeiros paredões, nomes como Davi e Isabelle, têm se mostrado crescente entre os telespectadores. Nas redes sociais, é comum ver vídeos de fãs e até mesmo, grandes torcidas acompanhando os programas ao vivo. Resta saber se a alta repercussão entre eles deve se manter até o final do jogo.

CONFIRA ALGUMAS REAÇÕES DO PÚBLICO DE CASA:

gente minha reação foi essa juro por deus, quando falou djavan, eu já tava falando o nome da fernanda pic.twitter.com/C4vkbUSOCS — gi• (@giohway) February 21, 2024

💣 A única reação possível: Deniziane é eliminada e Fernanda tomba as fadas! #webtvbrasileira#BBB24pic.twitter.com/ECcv1wgEma — WebTVBrasileira 👊🏼 (@webtvbrasileira) February 21, 2024