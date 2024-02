Família toma posição após Rodriguinho avisar que irá desistir do BBB 24

Após dinâmica do Sincerão na última segunda-feira, 19, Rodriguinho ficou abalado e ameaçou desistir de sua participação no BBB 24

Rodriguinho (45) ficou bastante abalado após a dinâmica do Sincerão na última segunda-feira, 19, e cogitou desistir de sua participação no BBB 24. Procurada pela CARAS Brasil, a família do cantor tomou posição em relação aos acontecimentos.

De acordo com a equipe de Rodriguinho, sua esposa, Bruna Amaral (30), e seu filho, Gaab (25), preferem não comentar sobre a atitude do cantor no BBB . O artista se desestabilizou após ter a carta de sua família triturada no Sincerão.

A atividade consistia em os participantes escolherem cartas escritas a mão pelos familiares dos colegas de confinamento para destruir. A noite rendeu choro generalizado na casa, e muitas brigas após o fim da edição ao vivo.

No quarto Gnomo, Rodriguinho desabafou após ter sua carta destruída por Raquele (23), Líder da semana. "Eu não vim aqui para isso", disse, em meio a lágrimas, para Pitel (24). Em seguida, ele afirmou que apertaria o botão da desistência assim que possível.

A fala foi repreendida por Wanessa (41), que encorajou o músico a continuar no BBB. "Você está na metade do programa, Rodriguinho. Você consegue", disse a cantora. Após a conversa no quarto, ele afirmou para MC Bin Laden (30) que iria refletir sobre sua permanência no programa. Até o momento, ele não voltou a falar sobre apertar o botão da desistência.

Na noite desta terça-feira, 20, o cantor teve uma boa surpresa. Após dias de tensão com o Paredão, Fernanda (32), uma de suas aliadas, foi escolhida pelo público para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Ela disputava a berlinda com Matteus (27) e Deniziane (29), que foi eliminada com 52,02% dos votos.

