BBB 24: Rodriguinho e Wanessa comparam Beatriz com Gil: 'Personagem'

Crítica? Rodriguinho e Wanessa analisam comportamento de Beatriz no 'BBB 24' e veem semelhança da sister com Gil do Vigor

O comportamento e postura de Beatriz está incomodando alguns brothers. Dessa vez, Rodriguinho e Wanessa analisaram o jeito da comerciante do Brás em uma conversa durante a festa desta sexta-feira, 02.

Enquanto falavam como a sister se portava dentro da casa, falando alto e se destacando com sua personalidade única, eles acabaram relebrando o inesquecível Gil do Vigor, do BBB 21. Os famosos então fizeram a comparação, mas fazendo algumas ressalvas para a participante da edição atual.

"Gil é inteligente pra caramba, e a Bia é emoção", opinou Rodriguinho sobre a vendedora. "Ela é um personagem, claramente, gente. O que ela faz é uma persona", disparou o pagodeiro.

"Eu acho que ela é assim", falou Yasmin. Wanessa e Michel concordaram com a modelo. "Quem é que sustenta um personagem um mês?", questionou Brunet. "Aquele dia ela virou a treta para ela, ela virou o show para ela. Ela gosta disso", disse o músico, referindo-se à treta entre Fernanda e Alane. "No ao vivo ela fala muito", concordou Wanessa. "Ela interrompe o Tadeu toda hora", observou Rodriguinho.

Antes da festa, Beatriz recebeu a pulseira de alvo da líder Fernanda. Sem ficar quieta, ela rebateu e ainda fez uma possível provocação durante a festa para a confeiteira.

Fernanda choca ao revelar quem vai colocar no paredão

Em uma conversa com seus aliados Pitel e Rodriguinho no quarto do líder do BBB 24,Fernandasurpreendeu ao revelar o nome de quem vai colocar no paredão. A sister ignorou a briga que teve com Alane nesta semana e colocou o seu alvo em outra pessoa da casa.

Fernanda contou que vai mandar Deniziane direto para a berlinda. “Quero botar a Deniziane”, disse ela, e foi questionada por Pitel sobre qual será a justificativa. "A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim", disse ela.

Então, Fernanda ainda apontou que está sentindo que Yasmin Brunet está distante dela. "A Yasmin, ela que virou a cara contra mim. Pitel está de prova. Ao ponto de parecer que ela se incomodou de a Wanessa estar conversando comigo na festa ontem. Na minha opinião, elas vão ter que se decidir. Não é porque eu vou virar Líder que vai vir falar comigo a hora que quer só porque é conveniente, não. Ou fecha ou não fecha", afirmou.