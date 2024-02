BBB 24: Provocação? Beatriz tem atitude suspeita com Fernanda em festa

Após receber pulseira de alvo da líder Fernanda, Beatriz tem postura suspeita ao curtir show durante festa no BBB 24; veja o vídeo

A interação entre Fernanda e Beatriz está ficando cada vez mais difícil. Após a líder dar a pulseira de alvo para a vendedora do Brás, a relação delas ficou ainda mais abalada. Nesta sexta-feira, 02, ao colocar o objeto na participante, a confeiteira teve uma resposta ao vivo.

Ao escolher a jovem como um possível voto, a modelo teve uma resposta dela sobre não ser verdadeira. "Obrigada, falsa! Olha como ela é falsa!", disparou Beatriz ao ser colocada como um alvo dela para o paredão. Em resposta, a líder não perdeu a oportunida de alfinetar: “Pega o desodorante! Querem também um desodorante ou creminho para vocês fazerem VT?”.

Abalada com a pulseira, a vendedora teve uma atitude suspeita durante a festa ao dançar bem próxima de Fernanda e colocar o braço perto dela para exibir o objeto no pulso. Percebendo uma possível provocação, Juninho se colocou no meio para evitar uma briga.

É bom lembrar que, nos últimos dias, a confeiteira teve uma briga tensa com Alane, que é próxima de Bia.

Veja os momentos de Beatriz e Fernanda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Fernanda choca ao revelar quem vai colocar no paredão

Em uma conversa com seus aliados Pitel e Rodriguinho no quarto do líder do BBB 24,Fernandasurpreendeu ao revelar o nome de quem vai colocar no paredão. A sister ignorou a briga que teve com Alane nesta semana e colocou o seu alvo em outra pessoa da casa.

Fernanda contou que vai mandar Deniziane direto para a berlinda. “Quero botar a Deniziane”, disse ela, e foi questionada por Pitel sobre qual será a justificativa. "A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim", disse ela.

Então, Fernanda ainda apontou que está sentindo que Yasmin Brunet está distante dela. "A Yasmin, ela que virou a cara contra mim. Pitel está de prova. Ao ponto de parecer que ela se incomodou de a Wanessa estar conversando comigo na festa ontem. Na minha opinião, elas vão ter que se decidir. Não é porque eu vou virar Líder que vai vir falar comigo a hora que quer só porque é conveniente, não. Ou fecha ou não fecha", afirmou.