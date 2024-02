BBB 24: Fernanda choca ao revelar quem vai colocar no paredão

Tá decidida e não é a Alane! Após se tornar líder, Fernanda revela quem é seu alvo para ir direto para o paredão

Em uma conversa com seus aliados Pitel e Rodriguinho no quarto do líder do BBB 24, Fernanda surpreendeu ao revelar o nome de quem vai colocar no paredão. A sister ignorou a briga que teve com Alane nesta semana e colocou o seu alvo em outra pessoa da casa.

Fernanda contou que vai mandar Deniziane direto para a berlinda. “Quero botar a Deniziane”, disse ela, e foi questionada por Pitel sobre qual será a justificativa. "A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim", disse ela.

Então, Fernanda ainda apontou que está sentindo que Yasmin Brunet está distante dela. "A Yasmin, ela que virou a cara contra mim. Pitel está de prova. Ao ponto de parecer que ela se incomodou de a Wanessa estar conversando comigo na festa ontem. Na minha opinião, elas vão ter que se decidir. Não é porque eu vou virar Líder que vai vir falar comigo a hora que quer só porque é conveniente, não. Ou fecha ou não fecha", afirmou.

Saiba como será a dinâmica da semana

Na noite desta quinta-feira, 1º, o apresentador Tadeu Schmidt revelou qual é a dinâmica da semana no BBB 24, da Globo. Saiba aqui como tudo vai funcionar até a eliminação:

Para começar, os participantes disputaram a prova do líder na noite desta quinta-feira, 1º, mas Giovanna não participou por orientação médica por causa do seu pé machucado. Na sexta-feira, 2, o líder da semana vai definir quem esta na sua mira. Ele vai colocar quatro pessoas na mira do líder.

No sábado, 3, os participantes disputam a Prova do Anjo, que será autoimune e ainda dará o colar para mais um imunizado. No domingo, 4, a noite será agitada.

Logo no início do programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender fica imune e tem que dividir a casa em dois grupos, sendo que o líder fica de fora da divisão. Logo depois, os brothers e sisters iniciam a formação de um paredão quádruplo.

O anjo vai imunizar uma pessoa. O líder indica uma pessoa ao paredão. Então, a casa vai votar em grupos, que são os grupos divididos pelo Big Fone. O Grupo 1 vai votar no Grupo 2, e o Grupo 2 vai votar no Grupo 1 - estes votos vão ser abertos. Logo depois, a votação fechada vai fazer cada grupo votar entre si: O Grupo 1 vota entre si, e o Grupo 2 vota entre si. Com isso, a votação da casa vai mandar 4 pessoas para o paredão. Por fim, quatro pessoas vão para a prova Bate e Volta, menos o indicado do líder, e uma pessoa se salva.

A eliminação será na noite de terça-feira, 6.