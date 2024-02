BBB 24: Rodriguinho diz que não joga mais com sister depois de Sincerão

Após ter carta destruída na dinâmica desta segunda-feira, 19, Rodriguinho abriu o coração no Raio-X da manhã desta terça, 20, após sofrer decepção

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, abalou os brothers e vem dando o que falar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Após os confinados terem cartinhas de seus familiares destruídas na atração, as emoções dos brothers ficaram à flor da pele.

Depois ter a mensagem de sua esposa, Bruna Amaral, destruída pela líder da semana, Raquele, Rodriguinho não gostou da atitude da mineira e disse que não confia mais na doceira para formar aliança dentro do jogo.

"A dinâmica de ontem, para mim, não foi legal. [...] Claro que eu queria ver a carta da minha esposa, queria ver o que ela escreveu, e sabia que ela poderia ser destruída. Não esperava só que ela fosse ser destruída por alguém que jogava comigo . Achei uma estratégia muito falha, e isso vai fazer com que eu não jogue mais com essa pessoa, nem com o grupo dela . Eu realmente não sei por quanto tempo mais eu aguento isso, e vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente", concluiu o pagodeiro.

Já Raquele disse que a escolha pela destruição da carta do artista foi motivada por ele já ter visto sua família, nos porta-retratos e presentes do Quarto do Líder: "Longe de mim desmerecer o quanto ele lutou e conseguiu, está me doendo muito, mas quero deixar oportunidade para outras pessoas que ainda não viram a família", disse a sister, ontem.

No Raio-X de hoje, ela enfatizou que não teve a intenção de machucar o agora ex-aliado. "Magoei pessoas que não queria magoar, longe de mim querer ferir alguém aqui dentro. [...] O Rodriguinho foi por causa [da questão] do Líder", reforçou.

Rodriguinho fica aos prantos após Sincerão

O cantor de pagode ficou tão abalado com a dinâmica que chegou a dizer que vai pedir para sair do reality: "Eu vou embora!", disparou ele, avisando as câmeras, seu empresário e sua esposa.

Saindo do quarto, o brother foi para a cozinha e avisou Lucas Henrique que quer sair do programa. "Eu não quero passar por isso, eu não vim para isso. Eu vou embora! Eu não preciso fazer isso", afirmou.

Ele foi consolado pelo professor de educação física que disse para ele esfriar a cabeça e não tomar nenhuma decisão no calo da emoção. "Eu não fico aqui nem mais um minuto!", afirmou antes de cair no choro e ser consolado por alguns participantes. "Eu não vim aqui para isso!", disse aos prantos.

Confira a carta da esposa do cantor: