BBB 24: Raquele perde a paciência e parte pro ataque em discussão com Marcus

Discreta, Raquele surpreende ao mudar a postura e protagonizar discussão aos gritos com o emparedado Marcus no BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 13, alguns brothers se envolveram em nova disputa no Big Brother Brasil 24. Discreta em sua estadia no reality show global, Raquele finalmente perdeu a paciência e confrontou Marcus após o Sincerão. É que a sister não gostou de ser titulada pelo comissário de bordo como a ‘samambaia’, ou ‘planta’ da casa durante a dinâmica.

Irritada, a doceira decidiu lavar roupa suja fora da atividade e na frente de todos os colegas. Ela iniciou o assunto defendendo sua ida ao VIP: "O que você tem a ver com isso? Você não tem a ver m*rda nenhuma!", Raquele chamou atenção e deixou seus colegas de confinamento atentos ao elevar o tom de voz para confrontar o emparedado da semana.

"Tenho a partir do momento em que você vota em mim", Marcus retrucou a colega de confinamento, que ficou ainda mais nervosa: “Eu não tô nem aí pra você! Eu grito mesmo porque estou de saco cheio de você sabonetando nesse jogo. Você votou em mim duas vezes e porque eu não posso votar em você de volta?”, Raquele disparou aos gritos.

A doceira não parou por aí e partiu pro ataque: “Você acha que tá certo você vir aqui e falar que não são protagonistas do jogo? Quem é você? Você foi prepotente! Você não tem direito nenhum! Eu odiei você vir falar aqui que nós não somos protagonistas. Quem é você para falar quem é protagonista ou não? Quem é você para querer opinar?”, disse revoltada.

🚨VEJA: A briga completa entre Raquele e Marcus após o Sincerão. #BBB24pic.twitter.com/kQ4Y7qj8Yx — CHOQUEI (@choquei) February 13, 2024

Enquanto a sister continuava a elencar os motivos pelos quais votou no brother, Marcus recompôs a postura e evitou gritar, já que a casa toda tinha parado para assistir a briga. O emparedado retrucou que não critica a indicação da doceira e que respeita seu posicionamento no jogo. Após cessarem a discussão, eles se desculparam pelos atritos.

Vale mencionar que mais cedo, Raquele e Michel confabularam sobre a possibilidade de serem os grandes protagonistas do jogo: “Tá rolando burburinho na casa. Não é só de mim, é de você também”, a doceira falou sobre rumores envolvendo seu ‘perfil de ganhar o jogo’. Portanto, foi um balde de água fria quando o brother os definiu como ‘samambaias’ ao lado de Giovanna.

Raquelle acha que está rolando um burburinho na casa de que ela e Michel podem ganhar o programa



HAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAH pic.twitter.com/y3GSUcuxJg — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 13, 2024

Por outro lado, Marcus pode deixar a casa nesta terça-feira, 13, dependendo do resultado do paredão da semana. O comissário, que disputa uma vaga no programa com a professora Isabelle e o motorista Davi, decidiu falar tudo antes de poder ser eliminado. Por essa razão, ele protagonizou o atrito com Raquele e disse tudo o que queria no Sincerão.

Marcus Vinicius detona Michel no Sincerão:

Durante a dinâmica que substitui o antigo ‘Jogo da Discórdia’, Marcus detonou a atitude de Michel por eles terem votado nele na formação do paredão. Ele começou seu discurso falando que nunca votou em Michel pelo o que eles representam sendo os únicos homens gays da casa e terminou pontuando que o professor e seus amigos eram plantas.