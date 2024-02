BBB 24: Raquele e Michel consideram Wanessa como novo alvo: ‘Melhor cenário’

Líder e anjo da semana no BBB 24, Raquele e Michel surpreendem ao reconsiderar possibilidades e apontar Wanessa como alvo do paredão

Na madrugada deste domingo, 18, a líder da semana, Raquele, deixou o público surpreso ao reconsiderar sua estratégia no Big Brother Brasil 24. Apesar de já ter colocado três brothers em sua mira, a doceira decidiu mudar de rumo. Ao lado do Anjo, Michel, ela sugeriu que seus colegas considerassem indicar a cantora WanessaCamargo para o próximo paredão.

No Quarto do Líder, a poderosa da semana se reuniu com seus aliados: Michel, Fernanda, Pitel e Rodriguinho. Juntos, eles avaliavam as opções para chegar a um consenso e se salvarem da berlinda pela votação da casa. Anteriormente, os brothers já tinham definido Lucas Henrique como principal alvo, mas mudaram de estratégia.

Durante a conversa, Fernanda sugeriu que o grupo direcionasse seus votos para Leidy, Yasmin ou Wanessa. Raquele concordou e afirmou que a melhor estratégia seria se preparar para enfrentar a cantora no paredão. "Acho que o melhor cenário agora é a Wanessa como segunda opção", opinou a líder sobre a votação da berlinda.

Desse modo, eles mantiveram Lucas como o primeiro alvo, mas estão considerando a possibilidade de indicar a cantora também. Vale ressaltar que, ao mesmo tempo, Raquele precisa escolher entre Alane, Deniziane e Matteus, que já estão na sua lista de indicações depois que ela distribuiu as pulseiras da dinâmica ‘Na Mira do Líder’.

Wanessa e Lucas são os possíveis alvos do Gnomo + Puxadinho. #BBB24pic.twitter.com/S58hALcogc — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 18, 2024

Por fim, existe outro fator que promete alterar a dinâmica da casa e sugerir a cantora para o paredão. É que o do Anjo desta semana tem um poder especial e deve indicar um participante para a berlinda. Sendo assim, Michel, que já definiu suas opções com seus aliados, agora precisa escolher entre colocar Wanessa ou Lucas Henrique para disputarem uma vaga no reality show global.

Como vai ser a formação do Paredão?

Na formação da berlinda neste domingo, 18, será constituído um paredão triplo, onde o líder e o anjo terão o poder de enviar cada um, um participante diretamente para a berlinda. Em seguida, a casa votará, e os dois mais votados se juntarão aos indicados. Os escolhidos pela casa e o indicado pelo anjo enfrentarão a Prova Bate e Volta. Além disso, existe ainda o Poder Coringa.

Dessa forma, apenas um dos participantes se salvará. Já o indicado pelo Líder não tem a chance de se livrar da berlinda e pode deixar a casa na próxima terça-feira, 20. Vale lembrar que na última sexta-feira, 16, Raquele já definiu seus alvos e distribuiu pulseiras para três brothers, um dos quais será escolhido para enfrentar o paredão, Deniziane, Matteus e Alane.