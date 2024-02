Big Brother / Dinâmica

BBB 24: Poder coringa e emparedado pelo anjo; Confira a dinâmica da semana!

A dinâmica da semana do BBB 24 está cheia de novidades com a volta do poder coringa, uma dinâmica com as estalecas e um emparedado pelo anjo

Redação Publicado em 15/02/2024, às 22h50