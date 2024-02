BBB 24: Anjo da semana, Michel tem alvo definido para indicar ao Paredão

Michel ganha vantagem e deve indicar um participante ao Paredão após vencer a Prova do Anjo no BBB 24; professor já tem alvo na casa

Durante a tarde deste sábado, 17, os confinados do Big Brother Brasil participaram de uma prova de agilidade que coroou Michel como Anjo. Mas além das tradicionais regalias, o professor também conquistou um poder especial: escolher um participante para enfrentar a berlinda. Sem saber da vantagem, ela já definiu um alvo ao lado de seus aliados.

Antes mesmo de receber o benefício do Anjo, o brother foi convocado para uma reunião com Rodriguinho. O cantor de pagode reuniu Michel, Fernanda e Giovanna para definir o principal alvo de seu grupo no paredão desta semana. Juntos, eles chegaram a um consenso de votar em Lucas Henrique, também conhecido como Buda.

Enquanto conversavam, o grupo elegeu o nome do professor de educação física para tentar salvar a confeiteira, que acredita que será indicada ao paredão com outros dois jogadores fortes. Embora tenham considerado outros nomes, como Wanessa Camargo, o cantor revelou que não se sentia confortável em votar em uma de suas aliadas e Michel concordou com a escolha.

No próximo domingo, 18, o professor de geografia pode utilizar seu benefício para indicar Buda diretamente ao paredão. No entanto, o indicado poderá se salvar da berlinda na prova de bate e volta. É importante ressaltar que além de influenciar quem deve sair da casa, Michel também conta com as vantagens tradicionais de ser o Anjo.

Sendo assim, o professor de geografia está imune, terá o privilégio de participar do Almoço do Anjo, escolheu Alane e Beatriz para o Castigo do Monstro, além de ter conquistado um carro zero na prova. A atenção agora se volta para quem ele deve selecionar para a indicação ao paredão enquanto não sabe de seu poder extra.

Três brothers estão na Mira do Líder:

Durante a conversa com seus aliados, Fernanda pediu ajuda para a berlinda da semana. Com alguns desafetos na casa, a confeiteira teme não ter forças para enfrentar o paredão ao lado de Deniziane e Matteus. Isso porque os ex-namorados foram indicados ao Na Mira do Líder para esta semana do Big Brother Brasil 24.

No programa ao vivo da última sexta-feira, 16, Raquele usou seu poder como vencedora da prova do líder. A doceira escolheu três participantes para Mira do líder. Esta foi a primeira vez que a poderosa da semana selecionou apenas três, em vez de quatro brothers, para estar na berlinda, considerando que um dos brothers será indicado pelo anjo, Michel.