BBB 24: Michel vence a prova e se torna o Anjo da semana

Michel vence desafio de agilidade e garante o poder do Anjo com vantagens no paredão do BBB 24; saiba como será a dinâmica

Neste sábado, 17, os confinados conheceram o novo Anjo do Big Brother Brasil 24. Michel superou um desafio de agilidade e garantiu o poder da semana, que oferece vantagens de imunidade, além de uma reviravolta para o próximo paredão e um carrão 0km. Agora, que tal entender como essa dinâmica vai mexer com a casa mais vigiada do Brasil?

Desta vez, todos os confinados, com exceção da líder Raquele, participaram da prova, tendo a chance de conquistar os prêmios em jogo. Inicialmente, eles foram divididos em duplas e enfrentaram um desafio em um labirinto. Durante a competição, a colaboração era essencial, já que eles precisavam encontrar cartões contendo sete letras.

Enquanto um dos participantes operava uma central, dando os comandos, o outro buscava as letras no labirinto para formar a palavra no menor tempo possível. O professor de geografia Michel e a nutricionista Giovanna, que raramente participa das dinâmicas devido por estar com o pé imobilizado, conseguiram completar a palavra em exatos dois minutos.

Na sequência, eles participaram de uma nova disputa entre si, e o professor saiu vitorioso e conquistou o poder da semana. Michel leva um carro para casa e também fica imune no paredão. Além disso, ele tem o direito de indicar um participante para a berlinda ao lado do líder da semana, Raquele, que é uma de suas principais aliadas no jogo.

Michel escolheu Giovanna, Raquele e Yasmin pro almoço do Anjo. #BBB24pic.twitter.com/PeaoQqzIqG — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 17, 2024

Michel também vai ganhar o tradicional Almoço do Anjo e convidou Giovanna, Raquele e Yasmin para participarem da ocasião especial. Durante o evento, ele escolheu um de seus pratos favoritos e assistiu aos recados de sua família. Por fim, ele escolheu Alane e Beatriz para serem os monstros da semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Formação do paredão

No domingo, 18, será formado um paredão triplo. O líder e o anjo mandarão um participante direto ao paredão. A casa vota e os 2 mais votados se juntarão a berlinda. Os indicados pela casa e o emparedado pelo anjo jogarão a Prova Bate e Volta, em que 1 brother se salvará do paredão. Além disso, a volta do Poder Coringa também vai mexer com a formação da berlinda; entenda o que pode acontecer.